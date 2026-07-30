Оштрафують навіть, якщо парковка оплачена: у цю пастку водії потрапляють через неуважність

В українських містах все частіше можна помітити подібні дорожні знаки.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Деякі водії можуть припаркувати авто у "зоні стоянки" та все одно отримати штраф за порушення правил дорожнього руху. Річ у тому, що іноді дорожні знаки супроводжуються додатковими табличками "спосіб встановлення транспортного засобу на стоянку".

Неуважні воїни можуть потрапити у "пастку". На це звернув увагу користувач у threads.

Хто не знав, то це нова тема. Паркуватися можна лише передом. Ця "беха" припаркувалася з порушенням — водія оштрафують. Це новий знак. Тепер треба бути уважнішими. Користувач прокоментував відео

Зазначимо, на відео представлений дорожній знак додаткової інформації (табличка) "Спосіб встановлення транспортного засобу на стоянку" передом до тротуару під прямим кутом до бордюру. На кадрах видно, що водій BMW припаркувався задньою частиною транспортного засобу під кутом до тротуару, порушивши це правил дорожнього руху. Поруч із ним машина стоїть правильно.

За подібне порушення водію BMW загрожує адміністративний штраф у розмірі 255 гривень (ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення вимог дорожніх знаків). Якби така парковка створювала суттєву перешкоду для руху чи загрозу безпеці, штраф зріс би до 680 гривень (ч. 3 ст. 122 КУпАП).

Додамо, що якщо машина встановлена передом до тротуару, то вихлопні гази, сажа та гаряче повітря від робочих двигунів (особливо при прогріві) не йдуть на пішохідну зону, де ходять люди та гуляють діти, а також розміщені кафе.

Нагадаємо, багато водіїв вважають, що залишити автомобіль на газоні на кілька хвилин — незначне порушення. Проте українське законодавство трактує такі дії по-іншому.