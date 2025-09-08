"Вся їжа на смітник": обід у школі неприємно здивував українців (відео)

Шкільне харчування викликало обурення українців

Батьки показали безкоштовне харчування в одній із шкіл Довгинцівського району міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Дехто вважає, що винен кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно розробив меню для "Укрзалізниці".

Відповідне відео опубліковано у місцевому Telegram-каналі. Люди скаржаться, що діти не можуть їсти шкільну їжу, а приносити свою їм не дозволяють.

Сьогодні їм запропонували на обід макарони твердих сортів, терту моркву та сік. У тарілці не видно жодної підливки чи соусу. Таким чином, їжа просто не лізе в горло. Також немає джерела білка – м’яса чи риби.

Батьки пишуть, що шкільні порції залишаються цілими, а діти повертаються додому голодними. При цьому їм не дозволяють брати їжу з дому, бо вважається, що їх годують.

Публікація викликала великий резонанс у мережі. На момент написання статті під відео вже зібралося понад 500 коментарів.

Інтернет-користувачі звернули увагу на відсутність м’яса та припустили, що грошей не вистачило навіть на котлету. Також розповіли, що ця їжа взагалі дивна, чого не видно на фото. Макарони холодні, а салат не свіжий.

Багато жителів Кривого Рогу зазначали, що у них у школі годують так само та іронічно додавали, що це економверсія Клопотенка. Деякі батьки дивувалися, як можна заборонити приносити їжу з дому.

Були коментатори, які припускали, що вся справа у крадіжці місцевої влади або шкільних поварів. Інші звинувачували відомого кулінара Євгена Колопотенка, що брав участь у розробці шкільного меню, і навіть вживали на його адресу образливі слова.

