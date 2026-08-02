Кондиціонер більше не потрібен? 4 лайфхаки від американців, які врятують у спеку

Кілька простих порад допоможуть охолодити дім

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Коли кондиціонера немає, навіть звичайний вентилятор може працювати значно ефективніше — якщо правильно ним користуватися. Західні експерти радять не просто вмикати прилад, а використовувати кілька простих прийомів, які допоможуть відчути прохолоду без зайвих витрат.

"Телеграф" зібрав найдієвіші лайфхаки, які рекомендують американські та британські фахівці.

Миска з льодом перед вентилятором

Це один із найвідоміших способів, який справді працює, але з нюансом. Якщо поставити перед потоком повітря миску з кубиками льоду або заморожені пляшки з водою, вентилятор тимчасово дутиме прохолоднішим повітрям. Холодне повітря від льоду змішується з потоком вентилятора, але ефект буде локальним і нетривалим — кімнату він не охолодить повністю. Про це пише The Washington Post.

Не відкривайте вікна

Багато хто залишає вентилятор працювати біля відкритого вікна цілий день, але це не завжди правильно. Якщо на вулиці спекотніше, ніж у кімнаті, прилад лише затягуватиме гаряче повітря всередину. Фахівці радять відкривати вікна ввечері або рано-вранці, коли температура знижується, а вдень — навпаки, закривати їх разом із шторами чи жалюзі.

Не варто залишати вікна відчиненими у спеку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Створіть протяг за допомогою двох вентиляторів

Якщо вдома є два вентилятори, їх можна використати набагато ефективніше. Один варто поставити біля вікна так, щоб він забирав прохолодніше повітря з вулиці, а інший — біля протилежного вікна, щоб виштовхував гаряче повітря назовні. Такий спосіб покращує циркуляцію повітря і допомагає швидше освіжити приміщення.

Додайте трохи вологи

Ще один простий прийом — злегка змочити рушник і повісити його перед вентилятором або періодично розпилювати воду на шкіру. За словами експертів, саме випаровування води допомагає організму швидше віддавати тепло, тому прохолода відчувається значно сильніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як охолодити дім у сильну спеку, якщо немає кондиціонера. Ми поділилися дієвим лайфхаком.