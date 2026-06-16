Ціни на оренду квартир можуть злетіти: що сталося і скільки коштують зараз

За останній рік ціни вже помітно злетіли

Введення зниження податків для орендодавців в Україні може спонукати людей вийти з "тіні" і почати здавати квартири офіційно — з договорами та сплатою податків. Але сама оренда при цьому може стати дорожчою.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" розповіла співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей. За її словами,мова йде про зниження з 23% до 10%.

"Поступово ситуація зміниться, поступово буде більше і більше легальних договорів оренди. Тому що, насправді, це дуже суттєве зниження ставки податку на доходи фізичних осіб з 18 до 5 і плюс ще військовий збір (ПДФО знижено з 18% до 5%, — ред.). Тобто замість 23%, по суті це стане 10%", — пояснила Соловей.

Вона додала, що цей законопроєкт — це якийсь "батіг і пряник". Тобто він передбачає хороше зниження офіційного податку, але водночас з’являється реальний ризик виявлення нелегальних оборотів з оренди.

"І банкам, і податковій її потрібно буде обмінюватися інформацією щодо постійних платежів. Тому ризик виявлення збільшується. Таким чином, перейти в легальну оренду, легальні сплати податків буде вигіднішим для тих, хто зараз це робить нелегально", — підкреслила співзасновник "Українського клубу нерухомості".

Головне про оренду житла в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Діюча система санкцій за несплату податків уже включає штрафи та зобов’язання сплатити нараховані податки. В окремих випадках повторні порушення можуть спричинити серйозніші наслідки, аж до кримінальної відповідальності.

Цей законопроєкт включає впровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ. Тобто, інформація про короткострокову та довгострокову оренду, у тому числі через такі сервіси як Airbnb та Booking.com, буде доступна податковим органам та банкам. Так виявляти факти несплати податків стане простіше.

Є також важливий нюанс — частину податкового навантаження орендодавці перекладатимуть на орендарів. Йдеться про те, що ціни на оренду можуть підскочити

Окремо наголошується, що реформа торкнеться не лише ринку житлової нерухомості, а й сегменту невеликих комерційних приміщень — гаражів, складів та невеликих офісів, які часто здавалися без офіційного оформлення.

У цілому нині реформа сприймається як спроба одночасно стимулювати вихід ринку з тіні і збільшити податкові надходження рахунок прозорішого контролю доходів.

Зниження податків для орендодавців. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Зазначимо, що законопроєкт №15111-д Верховна Рада ухвалила 10 червня 2026 року.

Ціни на оренду в Україні

За даними сайту "ЛУН", за останній рік вартість оренди двокімнатних квартир помітно зросла у багатьох областях. Найменше ціна піднялася у Києві — лише на 4%.

Вартість оренди двокімнатних квартир в Україні в 2026 році. Скріншот: ЛУН

В даний час найвища оренда на оренду житла в Ужгороді. Середня ціна на оренду двокімнатної квартири складає 33 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Рада ухвалила скандальний закон про "податок на OLX".