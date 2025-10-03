Не був на її весіллі і не бачив онуків: що відомо про батька Меган Маркл і як він виглядає

Колишня актриса припинила спілкування з батьком напередодні весілля

Меган Маркл — відома американська актриса, яка у 2018 році стала дружиною британського принца Гаррі. На весіллі пари була мати актриси Дорія Рагланд, але не було батька Томаса Маркла. Відомо, що Меган уже кілька років не спілкується із батьком, навіть після переїзду до США.

Що варто знати:

Томас Маркл не спілкується з дочкою з 2018 року, не був на її весіллі та не бачив онуків

Меган розірвала стосунки з батьком через його продажні інтерв’ю перед її весіллям з принцом Гаррі

Зараз Томас на пенсії і скромно живе один на Філліпінах

"Телеграф" розповідає, що відомо про Томаса Маркла і як він зіпсував стосунки із дочкою напередодні її весілля.

Батько Меган Маркл – хто він?

Томас Маркл народився 18 липня 1944 року в Ньюпорті, Пенсільванія, США. Нині йому 81 рік, він із 2000-го року на пенсії і перебрався жити до Філіппін на острів Себу, пише Express. Свого часу Томас був освітлювачем та директором з фотографії на телебаченні, працював у Голлівуді над деякими фільмами та серіалами.

У дитинстві Меган часто бувала на зйомках із батьком, вони були близькі і багато часу проводили разом. Це й визначило її майбутню кар’єру — вона стала акторкою не в останню чергу завдяки батьковій підтримці.

Томас і Меган Маркл у молодості

Відомо, що Томас Маркл двічі був одружений. Від першого шлюбу з Розалін Лавлес у нього є двоє дітей: Саманта і Томас-молодший. А у шлюбі з Дорією Рагланд з’явилася Меган.

Зараз чоловік не працює, він веде скромне життя на острові, де винаймає квартиру і проводить багато часу на самоті. Відомо, що в останні роки Томас давав інтерв’ю про Меган за гонорари від преси, таким чином заробляючи собі на життя.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Getty Images

Чому Меган Маркл не спілкується із батьком?

Стосунки батька з дочкою зіпсувалися напередодні весілля Меган із принцом Гаррі у травні 2018 року. Вони просили Томаса не спілкуватися з пресою та папараці, проте він не послухався і роздавав інтерв’ю про королівську пару, заробляючи на цьому. Маркл назвала це зрадою, наголосивши, що батько розбив їй серце. З того часу вона припинила будь-яке спілкування з ним.

Весілля Меган Маркл і принц Гаррі в травні 2018 року. Фото: Getty Images

Томас не був на весіллі Меган і Гаррі і не вів її до вівтаря. Справа в тому, що перед самою урочистістю чоловік потрапив до лікарні з двома серцевими нападами, переніс операцію. Його стан здоров’я не дозволив прилетіти до Лондона зі США.

Також відомо, що батько Меган Маркл не бачив її дітей, народжених у шлюбі з принцом Гаррі. Навіть після переїзду до США вона не поновила спілкування з батьком.

