Відмовтеся від кондиціонера для білизни на місяць і результат вас здивує

Експеримент показав, що добавка до прання потрібна далеко не завжди

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Багато людей додають кондиціонер до кожного прання, вважаючи його обов'язковим засобом для м'якості та приємного аромату одягу. Однак, один чоловік вирішив повністю відмовитися від кондиціонера для білизни на місяць і поділився несподіваними результатами експерименту.

Докладніше про них розповіла Dakikha.

Протягом чотирьох тижнів експерименту усі речі пралися лише пральним порошком або гелем без використання кондиціонера. Найпомітнішою зміною став запах: одяг перестав мати яскраво виражений парфумований аромат.

Водночас футболки, спортивний одяг, постільна білизна та інші текстильні вироби не втратили своєї якості. Ба більше, постіль, за словами автора експерименту, залишилася напрочуд м'якою навіть без спеціального засобу.

Найбільше здивували рушники. Після приблизно чотирьох циклів прання вони стали менш пухкими, проте почали значно краще вбирати воду. Це підтверджує думку експертів, які зазначають, що кондиціонер може залишати на тканині тонкий захисний шар.

Ще одним несподіваним плюсом стала чистота пральної машини. За словами користувача, у відсіку для кондиціонера більше не накопичувалися залишки засобу, які з часом можуть утворювати наліт. Крім того, спортивний одяг довше зберігав відчуття свіжості після прання.

За підсумками експерименту чоловік дійшов висновку, що кондиціонер не є незамінним засобом для догляду за речами. У деяких випадках його можна замінити звичайним білим оцтом, який допомагає пом'якшити тканини, не залишаючи на них плівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про простий трюк, що поверне м’якість і свіжість жорстким рушникам (відео).