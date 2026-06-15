Пішла в ліс по гриби, зайшла на територію заповідника і отримала штраф: скільки заплатить за порушення

Держава карає грибника буквально за кожен крок і за кожен зірваний об'єкт

Звичайна прогулянка за грибами або ягодами в Україні є абсолютно безкоштовною, якщо йдеться про ліси загального користування. Проте випадковий чи навмисний перетин межі природно-заповідного фонду (ПЗФ) — державного заповідника чи заповідної зони національного парку — автоматично перетворює людину на правопорушника.

Як нагадує офіційний портал "Природно-заповідний фонд України", у таких зонах суворо заборонено не лише збирати будь-що з промисловою чи навіть особистою метою, а й просто перебувати без супроводу співробітників установи.

На скільки можуть покарати

Законодавство передбачає жорстку фінансову відповідальність за ігнорування цих правил. Базове покарання визначається статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка за порушення режиму охоронюваних територій накладає на громадян штраф від 340 до 680 гривень із конфіскацією всього назбираного.

Заповідна зона

Проте справжнім фінансовим ударом для грибника стає нарахування збитків за спеціальною постановою Кабміну № 575. Згідно з офіційними таксами, держава карає грибника буквально за кожен крок і за кожен зірваний об'єкт:

За сам прохід: Лише за факт несанкціонованого пішого пересування територією заповідника сторонній особі доведеться сплатити 144 гривні за кожні 100 метрів маршруту.

Лише за факт несанкціонованого пішого пересування територією заповідника сторонній особі доведеться сплатити маршруту. За транспорт: Якщо порушник вирішив заїхати у заповідну зону, суми зростають ще суттєвіше. За кожні 100 метрів руху на мопеді чи мотоциклі нарахують 359 гривень, на легковому автомобілі — 574 гривні, а за поїздку на квадроциклі — 1008 гривень. Навіть за рух на велосипеді або гужовому транспорті доведеться викласти по 144 гривні за кожні 100 метрів.

Якщо порушник вирішив заїхати у заповідну зону, суми зростають ще суттєвіше. За кожні 100 метрів руху на мопеді чи мотоциклі нарахують 359 гривень, на легковому автомобілі — 574 гривні, а за поїздку на квадроциклі — 1008 гривень. Навіть за рух на велосипеді або гужовому транспорті доведеться викласти по 144 гривні за кожні 100 метрів. За збір дикоросів: Спроба наповнити кошик лікарськими рослинами, ягодами чи грибами карається окремо. За кожен незаконно вилучений екземпляр (включаючи кожен окремий гриб) нараховується окрема такса збитків. Крім того, якщо під час збору лікарської сировини було пошкоджено коріння, штраф складе 1289 гривень за кілограм, а за збір квіток чи бруньок — 759 гривень за кілограм.

Штрафи у заповідниках. Інфографіка "Телеграфа", створена нейромережею

Штрафи у заповідниках. Інфографіка "Телеграфа", створена нейромережею

Додатково порушника оштрафують на 44 гривні за кожну залишену побутову річ (банку, пляшку чи пакет), якщо він вирішить пообідати на заповідній території.

Екологи та лісники закликають українців уважно вивчати маршрути перед виходом на природу. На місцевості кордони заповідних зон завжди позначаються спеціальними інформаційно-охоронними знаками та межовими стовпами. Спроба пошкодити такий знак, щоб виправдати своє перебування "незнанням", лише погіршить ситуацію — за псування одного межового знака чи стенда передбачено компенсацію у розмірі від 5385 до 5611 гривень, а за пошкодження шлагбаума — понад 16,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що буде якщо випрати килим у річці.