Пішов в ліс по гриби і отримав штраф до 70 тисяч: за що можуть покарати

Звичайна річ у рюкзаку може призвести до кримінальної відповідальності

В Україні звичайний похід у ліс по гриби може обернутися проблемами із законом, якщо при собі є ніж, який за експертизою визнають холодною зброєю. У такому випадку людині може загрожувати штраф або навіть кримінальна відповідальність.

Згідно зі Кримінальним кодексом України, якщо експертиза виявить, що ніж віднесено до холодної зброї, то людина може отримати штраф від 17 000 до 68 000 гривень або обмеження чи позбавлення волі.

Що пишеться в кодексі. Фото: ККУ

Не кожен ніж вважається зброєю

Під час експертизи враховують кілька параметрів, як написали в "rezervist". Зокрема, довжину клинка (від 90 мм), товщину обуха понад 2,6 мм та наявність гарди або упору, який запобігає зісковзуванню руки. Якщо хоча б одна з цих ознак не відповідає нормі, ніж зазвичай вважається побутовим.

Також враховується твердість сталі, якщо для неї не встановлені чіткі державні стандарти.

У підсумку рішення про те, чи є ніж холодною зброєю, приймається виключно на основі експертизи, а наслідки для власника залежать від її результатів та обставин справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про випадок, коли за зрізання сухого дерева за парканом людині може загрожувати суд.