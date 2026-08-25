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У "АТБ" не планують додавати популярну в Європі послугу, хоча українці від неї в захваті

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Магазин "АТБ" та фандомат Новина оновлена 25 серпня 2026, 13:16
Магазин "АТБ" та фандомат. Фото rau.ua

Європейський досвід поки що не збираються впроваджувати в українській мережі

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Мережа супермаркетів "АТБ" поки що не планує встановлювати у своїх магазинах автомати для збору вторинної сировини. Йдеться про так звані фандомати, які популярні в Європі й не тільки.

Про це повідомили у службі підтримки "АТБ" у відповідь на запит "Телеграфа". Там зазначили, що інформація про подібні плани не надходила.

"Чи планується введення в супермаркетах автоматів збору вторсировини? Як це робиться в Lidl, Aldi та інших європейських мережах. Не було інформації про плани введення автоматів для збору вторсировини", — повідомили в "АТБ".

В Україні впроваджуються подібні системи

Додамо, що багато українців з нетерпінням чекають на появу фандоматів у супермаркетах. Не обійшлося без ноток песимізму — один із користувачів вважає, що українці просто знищать ці апарати.

"У кожному "АТБ" поставити й буде нам щастя"

"Сподіваюся, це до нас колись дійде"

"Відмінна практика"

"В Україні такі автомати просто поб’ють чи поламають"

Що таке фандомати?

Довідка: Фандомати – автоматизовані апарати для прийому використаної тари (пластикових пляшок та алюмінієвих банок). У країнах Європи така система працює десятиліттями: купуючи напій, людина платить невелику заставну вартість за тару, а потім повертає її через автомат та отримує гроші назад.

Чому це вигідно всім?

  • Для екології: сировина потрапляє на переробку чистою, без домішок органічного сміття, що спрощує її подальшу переробку.
  • Для бізнесу: встановлення фандомату в супермаркетах залучає до торгових точок соціально відповідальних покупців та формує позитивний імідж бренду.
  • Для суспільства: міста стають чистішими, а обсяг звалищ скорочується.

Переробка вторинної сировини дозволяє дати матеріалам друге життя, значно знижуючи навантаження на екологію та заощаджуючи природні ресурси.

Пластик (пляшки)

  • Текстиль та одяг: З поліестерового волокна роблять флісові куртки, спортивну форму, рюкзаки, сумки, взуття та навіть оббивку для автомобільних крісел.
  • Будівельні матеріали: Сировину використовують для виготовлення тротуарної плитки, полімерно-піщаних люків, черепиці, труб та панелей для огорож.
  • Товари для дому та саду: З вторинного пластику створюють щітки, мітли, відра, контейнери, квіткові горщики та садові меблі.
  • Нова упаковка та тара: У країнах з розвиненими технологіями глибокого очищення пластик використовують для виробництва нових пляшок, каністр та пакувальних стрічок.

Алюмінієві та жерстяні банки

  • Нова тара: алюміній переробляється нескінченне число разів без втрати якості. Зі старих банок роблять нові банки для напоїв (цикл повернення на полицю магазину може займати лише близько 60 днів).
  • Автопром та машинобудування: деталі двигунів, радіатори, елементи кузова автомобілів та велосипедні рами.
  • Будівництво: алюмінієвий профіль для вікон, дверей та фасадних конструкцій.

Скло

  • Склотара: розбите скло (склобій) переплавляють для створення нових пляшок та банок для напоїв, консервації або парфумерії.
  • Будівельні матеріали та оздоблення: скловата для теплоізоляції будівель, піноскло, скляна мозаїка, а також добавка в дорожні покриття (траси з додаванням склокрошки служать довше).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у "АТБ" зникла маловідома послуга. Таким спостереженням поділилися в мережі покупці.

Теги:
#Вторсировина #АТБ