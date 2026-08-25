У "АТБ" не планують додавати популярну в Європі послугу, хоча українці від неї в захваті
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Європейський досвід поки що не збираються впроваджувати в українській мережі
Мережа супермаркетів "АТБ" поки що не планує встановлювати у своїх магазинах автомати для збору вторинної сировини. Йдеться про так звані фандомати, які популярні в Європі й не тільки.
Про це повідомили у службі підтримки "АТБ" у відповідь на запит "Телеграфа". Там зазначили, що інформація про подібні плани не надходила.
"Чи планується введення в супермаркетах автоматів збору вторсировини? Як це робиться в Lidl, Aldi та інших європейських мережах. Не було інформації про плани введення автоматів для збору вторсировини", — повідомили в "АТБ".
Додамо, що багато українців з нетерпінням чекають на появу фандоматів у супермаркетах. Не обійшлося без ноток песимізму — один із користувачів вважає, що українці просто знищать ці апарати.
"У кожному "АТБ" поставити й буде нам щастя"
"Сподіваюся, це до нас колись дійде"
"Відмінна практика"
"В Україні такі автомати просто поб’ють чи поламають"
Що таке фандомати?
Довідка: Фандомати – автоматизовані апарати для прийому використаної тари (пластикових пляшок та алюмінієвих банок). У країнах Європи така система працює десятиліттями: купуючи напій, людина платить невелику заставну вартість за тару, а потім повертає її через автомат та отримує гроші назад.
Чому це вигідно всім?
- Для екології: сировина потрапляє на переробку чистою, без домішок органічного сміття, що спрощує її подальшу переробку.
- Для бізнесу: встановлення фандомату в супермаркетах залучає до торгових точок соціально відповідальних покупців та формує позитивний імідж бренду.
- Для суспільства: міста стають чистішими, а обсяг звалищ скорочується.
Переробка вторинної сировини дозволяє дати матеріалам друге життя, значно знижуючи навантаження на екологію та заощаджуючи природні ресурси.
Пластик (пляшки)
- Текстиль та одяг: З поліестерового волокна роблять флісові куртки, спортивну форму, рюкзаки, сумки, взуття та навіть оббивку для автомобільних крісел.
- Будівельні матеріали: Сировину використовують для виготовлення тротуарної плитки, полімерно-піщаних люків, черепиці, труб та панелей для огорож.
- Товари для дому та саду: З вторинного пластику створюють щітки, мітли, відра, контейнери, квіткові горщики та садові меблі.
- Нова упаковка та тара: У країнах з розвиненими технологіями глибокого очищення пластик використовують для виробництва нових пляшок, каністр та пакувальних стрічок.
Алюмінієві та жерстяні банки
- Нова тара: алюміній переробляється нескінченне число разів без втрати якості. Зі старих банок роблять нові банки для напоїв (цикл повернення на полицю магазину може займати лише близько 60 днів).
- Автопром та машинобудування: деталі двигунів, радіатори, елементи кузова автомобілів та велосипедні рами.
- Будівництво: алюмінієвий профіль для вікон, дверей та фасадних конструкцій.
Скло
- Склотара: розбите скло (склобій) переплавляють для створення нових пляшок та банок для напоїв, консервації або парфумерії.
- Будівельні матеріали та оздоблення: скловата для теплоізоляції будівель, піноскло, скляна мозаїка, а також добавка в дорожні покриття (траси з додаванням склокрошки служать довше).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у "АТБ" зникла маловідома послуга. Таким спостереженням поділилися в мережі покупці.