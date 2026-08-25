У "АТБ" не планують додавати популярну в Європі послугу, хоча українці від неї в захваті

Європейський досвід поки що не збираються впроваджувати в українській мережі

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Мережа супермаркетів "АТБ" поки що не планує встановлювати у своїх магазинах автомати для збору вторинної сировини. Йдеться про так звані фандомати, які популярні в Європі й не тільки.

Про це повідомили у службі підтримки "АТБ" у відповідь на запит "Телеграфа". Там зазначили, що інформація про подібні плани не надходила.

"Чи планується введення в супермаркетах автоматів збору вторсировини? Як це робиться в Lidl, Aldi та інших європейських мережах. Не було інформації про плани введення автоматів для збору вторсировини", — повідомили в "АТБ".

В Україні впроваджуються подібні системи

Додамо, що багато українців з нетерпінням чекають на появу фандоматів у супермаркетах. Не обійшлося без ноток песимізму — один із користувачів вважає, що українці просто знищать ці апарати.

"У кожному "АТБ" поставити й буде нам щастя"

"Сподіваюся, це до нас колись дійде"

"Відмінна практика"

"В Україні такі автомати просто поб’ють чи поламають"

Що таке фандомати?

Довідка: Фандомати – автоматизовані апарати для прийому використаної тари (пластикових пляшок та алюмінієвих банок). У країнах Європи така система працює десятиліттями: купуючи напій, людина платить невелику заставну вартість за тару, а потім повертає її через автомат та отримує гроші назад.

Чому це вигідно всім?

Для екології: сировина потрапляє на переробку чистою, без домішок органічного сміття, що спрощує її подальшу переробку.

сировина потрапляє на переробку чистою, без домішок органічного сміття, що спрощує її подальшу переробку. Для бізнесу: встановлення фандомату в супермаркетах залучає до торгових точок соціально відповідальних покупців та формує позитивний імідж бренду.

встановлення фандомату в супермаркетах залучає до торгових точок соціально відповідальних покупців та формує позитивний імідж бренду. Для суспільства: міста стають чистішими, а обсяг звалищ скорочується.

Переробка вторинної сировини дозволяє дати матеріалам друге життя, значно знижуючи навантаження на екологію та заощаджуючи природні ресурси.

Пластик (пляшки)

Текстиль та одяг: З поліестерового волокна роблять флісові куртки, спортивну форму, рюкзаки, сумки, взуття та навіть оббивку для автомобільних крісел.

З поліестерового волокна роблять флісові куртки, спортивну форму, рюкзаки, сумки, взуття та навіть оббивку для автомобільних крісел. Будівельні матеріали: Сировину використовують для виготовлення тротуарної плитки, полімерно-піщаних люків, черепиці, труб та панелей для огорож.

Сировину використовують для виготовлення тротуарної плитки, полімерно-піщаних люків, черепиці, труб та панелей для огорож. Товари для дому та саду: З вторинного пластику створюють щітки, мітли, відра, контейнери, квіткові горщики та садові меблі.

З вторинного пластику створюють щітки, мітли, відра, контейнери, квіткові горщики та садові меблі. Нова упаковка та тара: У країнах з розвиненими технологіями глибокого очищення пластик використовують для виробництва нових пляшок, каністр та пакувальних стрічок.

Алюмінієві та жерстяні банки

Нова тара: алюміній переробляється нескінченне число разів без втрати якості. Зі старих банок роблять нові банки для напоїв (цикл повернення на полицю магазину може займати лише близько 60 днів).

алюміній переробляється нескінченне число разів без втрати якості. Зі старих банок роблять нові банки для напоїв (цикл повернення на полицю магазину може займати лише близько 60 днів). Автопром та машинобудування: деталі двигунів, радіатори, елементи кузова автомобілів та велосипедні рами.

деталі двигунів, радіатори, елементи кузова автомобілів та велосипедні рами. Будівництво: алюмінієвий профіль для вікон, дверей та фасадних конструкцій.

Скло

Склотара: розбите скло (склобій) переплавляють для створення нових пляшок та банок для напоїв, консервації або парфумерії.

розбите скло (склобій) переплавляють для створення нових пляшок та банок для напоїв, консервації або парфумерії. Будівельні матеріали та оздоблення: скловата для теплоізоляції будівель, піноскло, скляна мозаїка, а також добавка в дорожні покриття (траси з додаванням склокрошки служать довше).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у "АТБ" зникла маловідома послуга. Таким спостереженням поділилися в мережі покупці.