З пляшок та пакетів побудували школу: у чому секрет нової екоцегли

Пластикові відходи застосували для будівництва навчальних закладів

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Проблема пластикових відходів залишається однією з найгостріших для екології усієї планети. Поки провідні країни світу шукають глобальні шляхи вирішення цієї проблеми, у сільських районах Гватемали знаходять дивовижні за своєю простотою та ефективністю локальні відповіді на цей виклик.

Яскравим прикладом стала ініціатива у муніципалітеті Гранадос, де місцеві жителі перетворили гори сміття на будівельний матеріал для місцевої школи. Про це повідомляє clickpetroleoegas.

Понад 8000 пляшок на благо дітей

У Гранадосі понад 8,000 пластикових пляшок, які неминуче поповнили б ряди сміттєзвалищ та забруднили природу, зненацька отримали абсолютно нове призначення. Неймовірно, що учні, їхні родини та волонтери за допомогою пластикового сміття перетворили їх на міцну екоцеглу. Такий підхід дозволив вирішити одразу два завдання: очистити територію від пластикового сміття та знайти бюджетний матеріал для облицювання шкільних стін.

Гватемала на карті світу

Що таке екоцегла?

Наповнення: звичайна пляшка повністю набивається пластиковими пакетами, обгортками та іншими пластиковими відходами.

звичайна пляшка повністю набивається пластиковими пакетами, обгортками та іншими пластиковими відходами. Утрамбування: Вміст утрамбовується до досягнення високої густини. В результаті виходить жорсткий та пружний елемент, здатний замінити традиційні будівельні блоки.

Вміст утрамбовується до досягнення високої густини. В результаті виходить жорсткий та пружний елемент, здатний замінити традиційні будівельні блоки. Інтеграція відходів: Метод дозволяє утилізувати гнучку упаковку, яку найскладніше переробляти звичними способами, надійно запечатуючи її всередині стін.

У Гватемалі будують школи за допомогою екоцегли/Фото: flickr.com

Як за допомогою екоцегли роблять стіни

Сітчастий каркас: Підготовлені пляшки не укладають рядами на розчин як звичайні цеглини. Їх поміщають на спеціальну сітчасту конструкцію, яка надійно фіксує кожну "цеглину" на своєму місці.

Підготовлені пляшки не укладають рядами на розчин як звичайні цеглини. Їх поміщають на спеціальну сітчасту конструкцію, яка надійно фіксує кожну "цеглину" на своєму місці. Цементний шар: Після складання сітчастого каркаса з пляшками на поверхню наноситься цемент та штукатурка.

Після складання сітчастого каркаса з пляшками на поверхню наноситься цемент та штукатурка. Естетика: Фінальна обробка повністю приховує вміст. Готовий будинок виглядає абсолютно звичайно, нічим не видаючи свою пластикову "начинку".

У Гватемалі будують школи за допомогою екоцегли/Фото: flickr.com

Розумний баланс

Важливо відзначити, що екоцегла не замінює опорні конструкції повністю. Фундаменти, колони та балки, як і раніше, зводяться з надійного залізобетону за стандартними технологіями. Екологічний матеріал замінює лише частину блоків, що використовуються безпосередньо для заповнення та облицювання стін.

У Гватемалі будують школи за допомогою екоцегли/Фото: flickr.com

Масштабний досвід

Проєкт у Гранадосі – не поодинока акція, а частина великої системи. Згідно з офіційними даними ініціативи, починаючи з 2009 року, у сільських регіонах Гватемали за цією методикою було збудовано вже 125 шкіл. Цей досвід доводить: турбота про екологію та розвиток соціальної інфраструктури можуть успішно йти пліч-о-пліч, розв'язуючи проблеми майбутнього вже сьогодні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у "АТБ" найближчим часом не з’являться автомати для збору вторинної сировини, зокрема пластикових пляшок. Подібні апарати зарекомендували себе у Європі.