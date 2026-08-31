Гречку зміли першою: як в "АТБ" зараз з м’ясом та яйцями
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Загалом продуктів в магазині предостатньо
У столичних магазинах "АТБ" гречку майже розкупили — на полицях залишилося лише кілька упаковок. Водночас із м’ясом та яйцями ситуація значно краща: товар є в наявності, а вибір залишається доволі широким.
Як показав блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи", ситуація з цими продуктами різна. Гречка в магазині була, однак її залишилося небагато — автор побачив близько трьох упаковок. Ціна становила майже 66 гривень. Водночас він зазначив, що великого ажіотажу на крупу не помітив і припустив, що товар мають підвезти.
З м’ясом ситуація значно спокійніша. На полицях залишалися куряче філе, філе стегна, свинячий та яловичий фарш, корейка, ошийок, ребра, вирізка та м’ясо для гриля. Автор підсумував, що вибір є на різний смак і гаманець.
Яйця також були в наявності. У магазині залишалися упаковки першої категорії та інші варіанти. Водночас окремі позиції вже розібрали, зокрема яйця "Своя лінія".
Загалом автор дійшов висновку, що ситуація з цими продуктами нормальна: м’ясо та яйця є, а гречку ще можна знайти на полицях.
Які товари "АТБ" дозволяє купувати в обмеженій кількості
У мережі "АТБ" з 28 серпня діють обмеження на придбання частини продуктів. Вони стосуються покупок як у звичайних магазинах, так і через онлайн-сервіс. Перелік товарів, на які поширюються ліміти, "Телеграфу" озвучив працівник мережі.
До нього увійшли продукти повсякденного попиту, зокрема:
- консерви з риби та морепродуктів;
- м’ясні консерви;
- олія та оцет;
- швидкі страви й харчові концентрати;
- крохмаль;
- крупи;
- макарони;
- пластівці;
- сіль;
- сода;
- продукція для випічки;
- цукор;
- курячі яйця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що станеться, якщо в "АТБ" випадково розбити пляшку дорогого алкоголю.