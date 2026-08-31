Гречку зміли першою: як в "АТБ" зараз з м’ясом та яйцями

Загалом продуктів в магазині предостатньо

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У столичних магазинах "АТБ" гречку майже розкупили — на полицях залишилося лише кілька упаковок. Водночас із м’ясом та яйцями ситуація значно краща: товар є в наявності, а вибір залишається доволі широким.

Як показав блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи", ситуація з цими продуктами різна. Гречка в магазині була, однак її залишилося небагато — автор побачив близько трьох упаковок. Ціна становила майже 66 гривень. Водночас він зазначив, що великого ажіотажу на крупу не помітив і припустив, що товар мають підвезти.

З м’ясом ситуація значно спокійніша. На полицях залишалися куряче філе, філе стегна, свинячий та яловичий фарш, корейка, ошийок, ребра, вирізка та м’ясо для гриля. Автор підсумував, що вибір є на різний смак і гаманець.

Яйця також були в наявності. У магазині залишалися упаковки першої категорії та інші варіанти. Водночас окремі позиції вже розібрали, зокрема яйця "Своя лінія".

Гречка є в продажу, однак її вже не викладають на полиці — крупу залишають у великих упаковках. Фото: Київ від першої особи

Загалом автор дійшов висновку, що ситуація з цими продуктами нормальна: м’ясо та яйця є, а гречку ще можна знайти на полицях.

Які товари "АТБ" дозволяє купувати в обмеженій кількості

У мережі "АТБ" з 28 серпня діють обмеження на придбання частини продуктів. Вони стосуються покупок як у звичайних магазинах, так і через онлайн-сервіс. Перелік товарів, на які поширюються ліміти, "Телеграфу" озвучив працівник мережі.

До нього увійшли продукти повсякденного попиту, зокрема:

консерви з риби та морепродуктів;

м’ясні консерви;

олія та оцет;

швидкі страви й харчові концентрати;

крохмаль;

крупи;

макарони;

пластівці;

сіль;

сода;

продукція для випічки;

цукор;

курячі яйця.

На які продукти діє обмеження. Фото: інфографіка ШІ, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що станеться, якщо в "АТБ" випадково розбити пляшку дорогого алкоголю.