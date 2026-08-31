Стала известна четкая дата, когда осень в Украине заявит о себе

Сентябрь после паузы еще порадует украинцев хорошей погодой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В первые дни сентября в Украине ожидается сухая и теплая погода. Однако уже с 6 сентября прогнозируется существенное понижение температуры во всех регионах государства.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, это будет обусловлено поступлением прохладной воздушной массы из Скандинавии.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Дожди и ветер испортят школьные линейки в нескольких областях: какова погода в сентябре

Метеоролог подчеркнул, что похолодание можно ожидать до конца текущей недели. Ночные температуры упадут примерно на 5-10°С.

"Начиная с 6 сентября в результате поступления более прохладной и свежей воздушной массы из районов стран Балтии и Скандинавского полуострова ожидается существенное снижение температуры во всех регионах Украины. Ночные температуры снизятся примерно до +7...+13°С, днем +17...+23°С ", — сказал Кибальчич.

По его словам, процесс похолодания будет сопровождаться порывистым ветром. Также в небе будет наблюдаться повышенное количество облачности.

"Приблизительно такой температурный фон сохранится до конца первой декады. Только в южных регионах и на Закарпатье постепенно потеплеет на 3-5°С", — отметил Кибальчич.

Игорь Кибальчич

Согласно данным сервиса мониторинга погоды Ventusky погодные условия 6 сентября ухудшатся по всей территории страны. Температурный фон по всей территории снизится.

Данные сервиса Ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лето на прощание "ударит" жарой по Украине.