Перед надважкою зимою: українці чесно відповіли, чи будуть тікати з міст у села

Українці дали чітку відповідь

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українська влада попереджає, що ця зима буде важкою, та закликає громадян виїжджати з міст. Проте українці не налаштовані тікати від можливих проблем і не збираються покидати свої домівки.

Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Варто зауважити, що рішучість українців приємно здивувала редакцію.

На запитання: "Чи плануєте ви залишати великі міста та їхати в село/на дачу на зимовий період?", українці висловились негативно. Більшість з користувачів запевнила, що не збирається покидати свої домівки, водночас, зазначаючи, що і змоги кудись виїхати без грошей у них немає.

Запитання до користувачів

"Ви думаєте, що в селі легко?!! Тут теж "копійчана" пенсія, яку не знаєш куди приткнути: комуналка, ліки та ще й дрова "золоті", щоб отопити будинок. Добре там, де нас немає";

"Ми плануємо вибити раш**тів з української землі. Ми чекаємо кожного захисника до сім'ї. СЛАВА ЗСУ!!!";

"Як ви собі уявляєте, що мегаполіс, як Київ виїде в село? Чи в селах стоять тисячі будинків пустих??!! І залишаться люди без роботи, що далі? На що жити?!";

"Всім в Конча Заспу";

"Не треба паніку розводити";

Коментарі користувачів

"Ні, не планую і не мрію про це. Життя у Києві буде за будь-яких обставин";

"На всіх сіл не хвате";

"Ніхто нікуди не їде";

"Немає ні села, ні дачі)";

"А ХТОСЬ підготував місце проживання? Якщо ні, то це вигнання, примушування, насилля, тобто порушення прав людини, за яку ХТОСЬ має відповісти!";

"Та скільки тієї зими?";

"Ні села, ні дачі нема";

Коментарі користувачів

"Ворог останнім часом розхитує ситуацію навколо майбутньої зими намагаючись через залякування посіяти зневіру і страх. Але хочу нагадати що це вже буде пʼята зима і ми вистояли чотири, вистоїмо і пʼяту";

"Нехай краще їдуть ті, що це пропонують";

"Ні дома тепло і затишно, подбала про все ще з весни";

Коментарі користувачів

"Мешкаю у Кривому Розі. Щодня і щоночі переживаємо атаки шахедів та бомбардування, але нікуди не поїдемо, бо ті, хто мешкають у безпечних місцях задрали цін на житло до небес! Кому війна, а кому мати рідна. Правду кажуть, що українець завжди наживається на горі іншого українця. Зате, як гарно співаємо!";

"А що там?";

"А кого це так і… Українці готові до всього, а незрозумілим у болото", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Хто і коли закликав українців виїжджати з міст?

На початку липня колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав людей переїхати взимку з Києва у безпечніші місця. Проте цей заклик нарвався на критику українців та запитання, як це можна зробити, не втрачаючи роботу і не маючи житла в інших містах.

Водночас на підготовку до зими з міського бюджету столиці станом на липень 2026 року вже виділено близько 13 мільярдів гривень на реалізацію Комплексного плану стійкості. Проте конкретні статті видатків влада закрила від громадськості.

Через постійні російські обстріли та критичні пошкодження Херсонської ТЕЦ жителів регіону, а також обласного центру закликають за можливості виїхати до більш безпечних регіонів. З таким зверненням, насамперед до родин із дітьми та людей похилого віку, виступив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку країну порадили українці для виїзду.