Перед тяжелой зимой: украинцы честно ответили, будут ли бежать из городов в села

Украинцы дали четкий ответ

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Украинские власти предупреждают, что эта зима будет тяжелой и призывает граждан выезжать из городов. Однако украинцы не настроены убегать от возможных проблем и не собираются покидать свои дома.

Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Следует отметить, что решительность украинцев приятно удивила редакцию.

На вопрос: "Планируете ли вы покидать большие города и ехать в деревню/дачу на зимний период?", украинцы высказались негативно. Большинство пользователей заверили, что не собираются покидать свои дома, в то же время, отмечая, что и возможности куда-то уехать без денег у них нет.

Вопросы к пользователям

"Вы думаете, что в селе легко?!! Здесь тоже "копеечная" пенсия, которую не знаешь куда приткнуть: коммуналка, лекарства да еще дрова "золотые", чтобы отапливать дом. Хорошо там, где нас нет";

"Мы планируем выбить раш**тов с украинской земли. Мы ждем каждого защитника в семью. СЛАВА ВСУ!!!";

"Как вы себе представляете, что мегаполис, как Киев уедет в деревню? Или в селах стоят тысячи домов пустых??!! И останутся люди без работы, что дальше? На что жить?!";

"Все в Конча Заспу";

"Не надо панику разводить";

Комментарии пользователей

"Нет, не планирую и не мечтаю об этом. Жизнь в Киеве будет при любых обстоятельствах";

"На всех деревень не хватит";

"Никто никуда не уезжает";

"Нет ни деревни, ни дачи)";

"А КТО-ТО подготовил место жительства? Если нет, то это изгнание, принуждение, насилие, то есть нарушение прав человека, за которое КТО-ТО должен ответить!";

"Да сколько той зимы?";

"Ни села, ни дачи нет";

Комментарии пользователей

"Враг в последнее время расшатывает ситуацию вокруг предстоящей зимы пытаясь из-за запугивания посеять уныние и страх. Но хочу напомнить что это уже будет пятая зима и мы выстояли четыре, выстоим и пятую";

"Пусть лучше едут те, что предлагают";

"Нет дома тепло и уютно, позаботилась обо всем еще с весны";

Комментарии пользователей

"Живу в Кривом Роге. Каждый день и каждую ночь переживаем атаки шахедов и бомбардировки, но никуда не поедем, потому что проживающие в безопасных местах задрали цен на жилье до небес! Кому война, а кому и мать родная. Правду говорят, что украинец всегда наживается на горе другого;"

"А что там?";

"А кого это так и… Украинцы готовы ко всему, а непонятным в болото", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Кто и когда призвал украинцев уезжать из городов?

В начале июля бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал людей переехать зимой из Киева в более безопасные места. Однако этот призыв нарвался на критику украинцев и вопрос, как это можно сделать, не теряя работу и не имея жилья в других городах.

В то же время, на подготовку к зиме из городского бюджета столицы по состоянию на июль 2026 года уже выделено около 13 миллиардов гривен на реализацию комплексного плана устойчивости. Однако конкретные статьи расходов власти закрыли от общественности.

Из-за постоянных российских обстрелов и критических повреждений Херсонской ТЭЦ жителей региона, а также областного центра призывают по возможности выехать в более безопасные регионы. С таким обращением, прежде всего к семьям с детьми и пожилым людям, выступил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую страну посоветовали украинцы для выезда.