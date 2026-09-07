Роздають, викидають чи повертають на полиці? Що насправді роблять із випічкою в "АТБ" після закриття

Куди зникає продукція, яку не продали

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Гаряча випічка та готова кулінарія мають обмежений термін реалізації. Але що відбувається із продукцією, яку покупці не встигли розібрати до закриття магазину або під час тривалого блекауту?

"Телеграф" запитав про це у співробітника "АТБ". Він пояснив, за якими правилами поводяться із залишками такої продукції та чи можуть вони потрапити на полиці наступного дня.

Що відбувається із залишками

Готова продукція належить до швидкопсувних товарів, тому для неї діють окремі правила реалізації.

Як пояснив співробітник мережі "АТБ", якщо у продукції добігає кінця встановлений термін, її не залишають для подальшого продажу.

"В цілому все, як і з всіма швидкопсувними товарами: якщо підходять терміни, його утилізують. У нас тільки утилізація", — розповів він "Телеграфу".

В "АТБ" покупцям доступний широкий вибір готової кулінарії та гарячої випічки. Залежно від магазину в асортименті можуть бути піца, бургери, хот-доги, сендвічі, багети, донатси, плюшки, слойки, сосиски в тісті та пиріжки з різними начинками.

Обираючи таку продукцію, варто перевіряти не лише її вигляд, а й умови зберігання та інформацію на упаковці. Якщо товар має сумнівний вигляд або зберігається з порушенням температурного режиму, від покупки краще відмовитися.

Не забувайте перевіряти товар. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що "АТБ" має кілька власних торгових марок.