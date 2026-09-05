Дріб'язок не беруть? Чи можна в "АТБ" на касі розрахуватися дрібними монетами

Можливість розрахунку монетами існує у всіх магазинах мережі

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Покупець в "АТБ" має право оплатити свою покупку монетами незалежно від суми. Касир не має права відмовити у такій оплаті.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі. За його словами, навіть якщо це будуть монети номіналом 50 копійок, оплату мають прийняти.

Які монети в обігу в Україні

Найменша розмінна монета станом на вересень 2026 року — 50 копійок. Монети номіналом 10 копійок ще приймають у магазинах і на касах, але з жовтня 2025 року їх поступово вилучають: банки більше не видають їх, і вони поступово зникають з обігу. Водночас є монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень сучасних зразків. Також в обігу залишається жовта 1-гривнева монета старого зразка, які теж поступово зникають.

Монети 1, 2, 5,10 гривень. Фото: vin.gov.ua

Якщо в касі "АТБ" нестача — кого змусять платити

Помилка касира під час розрахунку може обернутися для нього не лише неприємною розмовою з керівництвом. За словами співробітника мережі "АТБ", якщо касир помилився під час розрахунку і через це виникла нестача, гроші він повертає з власної кишені.

Раніше "Телеграф" розповідав, як касирів "АТБ" карають за повільну роботу. Як таких штрафів за це немає, однак темп роботи працівників може впливати на розмір їх премій.