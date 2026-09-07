Роздають, викидають чи повертають на полиці? Що насправді роблять із випічкою в "АТБ" після закриття

Куда исчезает продукция, которую не продали

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И горячая выпечка, и готовая кулинария имеют ограниченный срок реализации. Но что происходит с продукцией, которую покупатели не успели разобрать до закрытия магазина или во время длительного блэкаута?

"Телеграф" спросил об этом у сотрудника "АТБ". Он объяснил, по каким правилам обращаются с остатками такой продукции и могут ли они попасть на полки на следующий день.

Что происходит с остатками

Готовая продукция относится к скоропортящимся товарам, поэтому для нее действуют отдельные правила реализации.

Как объяснил сотрудник сети "АТБ", если у продукции подходит к концу установленный срок реализации, ее не оставляют для дальнейшей продажи.

"В целом все, как и со всеми скоропортящимися товарами: если подходят сроки, его утилизируют. У нас только утилизация", — рассказал он "Телеграфу".

В "АТБ" покупателям доступен широкий выбор готовой кулинарии и горячей выпечки. В зависимости от магазина в ассортименте могут быть пицца, бургеры, хот-доги, сэндвичи, багеты, донатсы, плюшки, слойки, сосиски в тесте и пирожки с разными начинками.

Выбирая такую продукцию, стоит проверять не только ее внешний вид, но и условия хранения и информацию на упаковке. Если товар выглядит сомнительно или хранится с нарушением температурного режима, от покупки лучше отказаться.

Не забывайте проверять товар. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "АТБ" имеет несколько собственных торговых марок.