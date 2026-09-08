Хто може стати новим генпрокурором України: названо три ймовірні кандидатури

Хто очолюватиме вищий державний орган прокуратури в Україні

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На тлі операції "Карфаген" Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Є кілька можливих кандидатур, які могли б замінити його на посаді.

Про те, хто може стати новим генпрокурором України, "Телеграф" запитав у штучного інтелекту ChatGPT. За висновком ШІ, кандидат має бути достатньо лояльним владі та мати вагу всередині прокурорської системи. Також після "Карфагену" особливо важливо, щоб він не тягнув за собою новий корупційний скандал. ChatGPT назвав трьох головних кандидатів.

Олексій Хоменко — ймовірність близько 40%

Олексій Хоменко. Фото: Офіс генерального прокурора

Перший заступник генпрокурора Олексій Хоменко вже має досвід керування ОГП. Саме він став в. о. генпрокурора після звільнення Андрія Костіна. Плюс кандидатури Хоменка в тому, що він знає прокуратуру, її керівників і механізми роботи. Для влади після скандалу це є перевагою: можна говорити про "перезавантаження" без глобальних кадрових змін.

Максим Крим — ймовірність близько 20–25%

Максим Крим є заступником генпрокурора та людиною, близькою до нинішньої владної конфігурації. В минулому він очолював Київську обласну прокуратуру. ШІ звернув увагу, що ще у серпні медійність Крима почали нарощувати — у інтерв'ю "РБК-Україна" він розповів про тиск правоохоронців на бізнес, роботу прокуратури та реформування системи.

Максим Крим. Фото: РБК-Україна

За оцінкою ШІ, якщо Банкова зробить ставку не просто на "в.о.", а на нового генпрокурора із відносно чистого аркуша, кандидатура Крима підходить більше, ніж Хоменка. Він є людиною системи, але при цьому не так асоціюється з керівництвом ОГП. Ще один плюс — у відкритих джерелах немає прив'язки Крима до скандалу "Карфаген".

Олександр Клименко — ймовірність близько 15%

Цей варіант нейромережа оцінює як "менш очевидний, але потенційно дуже сильний". Керівник САП Олександр Клименко зараз є однією з найбільш незалежних фігур у прокурорській системі. Він має досвід роботи з антикорупційними справами та перебуває по інший бік нинішнього конфлікту НАБУ/САП — ОГП.

Олександр Клименко. Фото: advokatpost.com

Призначенням главою Генпрокуратури після "Карфагену" людини з антикорупційною репутацією влада дала б сигнал Заходу та українському суспільству, що не має наміру "замітати під килим" цей скандал. Однак Клименко не є кандидатурою, яка очевидно зручна Банковій, тому, за оцінкою ШІ, його кандидатура радше могла б стати компромісним варіантом у випадку сильного тиску з боку партнерів і суспільства.

Операція "Карфаген" — що про неї відомо

4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яка прикривала роботу мережі шахрайських кол-центрів. Операцію назвали "Карфаген". Її фігурантом є високопосадовець ОГП, тому слідчі провели обшуки у прокуратурі та, за даними ЗМІ, затримали начальника одного з департаментів Сергія Кропиву (на плівках — "Канцлер")

Як розповіли у НАБУ, начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП працював під керівництвом людини, яка мала високі повноваження і могла гарантувати йому повну безкарність. Імені не назвали, але зазначили, що той раніше був керівником Податкової служби.

Водночас сам "Канцлер" під час телефонної розмови з одним зі своїх пособників називає його "Андрієвичем". Це по батькові тодішнього генпрокурора України Руслана Кравченка.

НАБУ повідомило про викриття п’яти осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). Винним загрожує до 15 років позбавлення волі. Руслан Кравченко заявив, що в рамках справи "Карфаген" в ОГП відсторонили сімох посадовців.

Раніше "Телеграф" писав, що у декларації Сергія Кропиви чималі статки, зокрема велика сума грошей готівкою та нова земельна ділянка.