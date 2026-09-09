Битва тривала 10 хвилин: рибалка витяг величезного "дикуна" у Дніпрі (відео)

У мережі привітали чоловіка з чудовим уловом

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Звичайний весняний вечір на Набережній Дніпра перетворився на справжню рибальську драму з хепі-ендом для рибалки… Місцевий житель упіймав 5-кілограмового коропа.

Відповідне відео зняв, а потім опублікував у Instagram Володимир Литвиненко. За його словами, "битва" між коропом і рибалкою на тлі мальовничого заходу сонця тривала близько 10 хвилин.

Після того як рибалка витягнув величезну рибу з Дніпра, до нього одразу набіг натовп роззяв, які, як папараці, почали фотографувати героя відео та його трофей.

"Хвилина слави. Навіть собака в шоці", — прокоментував побачене Володимир.

У мережі привітали рибалку із чудовим уловом. Також там зазначили, що був спійманий сазан — "дика" версія коропа звичайного.

"Як діди там ловили, так і будуть ще років 30-50 стояти"

"За це штраф не напишуть?"

"Сазан"

"Дніпро"

"Це відмінний сазан"

"Дайте адресу, виїжджаю"

"На що ловили?"

"Красиво"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рибалка виловив справжнього монстра на Міському озері в Івано-Франківську. Чоловік упіймав гігантського білого товстолобика.