Війна триватиме роками? ШІ назвав реалістичний сценарій для України

Наразі зусилля американських переговірників не надто помітні

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Візити спецпосланників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва не наблизили можливість припинення російсько-української війни. Глава Кремля Володимир Путін не збирається зупинятись та відкидає навіть можливість перемир'я попри не надто великі успіхи та великі втрати на фронті.

Але чи справді Росія зможе довго воювати, а Україна, своєю чергою, оборонятись. "Телеграф" запитав у штучного інтелекту ChatGPT, що більш реально: що війна затягнеться на роки, або те, що вона закінчиться у найближчі 2 роки?

Нейромережа зазначила, що останні контакти Дональда Трампа з Путіним і Володимиром Зеленським навряд чи різко наблизили завершення російсько-української війни. Такими діями представників США було лише відкрите нове дипломатичне вікно, але поки не усунута головна проблема — Москва й Київ залишаються дуже далеко один від одного щодо територій і гарантій безпеки.

"Моя оцінка зараз приблизно така: 35–40% — війна завершиться або перейде у стійке перемир'я до кінця 2027 року. 60–65% — до кінця 2027 року повноцінного стійкого миру не буде, а бойові дії або нестійке перемир'я продовжаться", — спрогнозував ШІ.

При цьому, зазначила нейромережа, варто розділяти "завершення активної війни" та "повноцінний мирний договір". Перший варіант значно реалістичніший.

Чому не варто робити ставку на швидкий мир?

ШІ нагадав, що 5 вересня спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели близько трьох годин з Путіним у Москві, після чого поїхали до Києва і зустрілися із Зеленським. Американці говорять про нові ідеї та намагаються повернути тристоронній формат США–Україна–Росія. А 8 вересня Трамп уже особисто поговорив з Путіним. За повідомленням Кремля, Трамп наголосив на бажанні швидко завершити війну, а сторони домовилися продовжувати контакти.

"Це можна розцінювати як позитивний сигнал. І він більш важливіший, ніж просто чергові дипломатичні заяви. Але є дуже велике "але"", — вказала нейромережа.

Зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером в Кремлі 5 вересня 2026 року. Фото kremlin.ru

ШІ нагадав, що після переговорів не було оголошено про припинення вогню, конкретну дату нового раунду переговорів чи будь-яку принципову домовленість. Росія продовжує висувати максималістські вимоги, а Україна, своєю чергою, не згодна віддавати території агресору.

"Також показово, що відразу після візиту американських представників до Києва Росія знову завдала масштабного ракетно-дронового удару по столиці, внаслідок якого загинули люди і десятки були поранені. Тобто дипломатія йде паралельно з війною, а не замість неї. Але є фактор, який мене змушує не ставити ймовірність миру ще нижче. Це позиція самого Трампа", — вказала нейромережа.

ШІ зазначає, що президент США дуже хоче отримати результат саме зараз. Що може створити дуже сильний тиск на обидві сторони.

"Президент України Зеленський теж демонструє готовність продовжувати переговорний процес. Він говорив про можливість нового раунду переговорів у вересні-жовтні, а також оцінював американське дипломатичне вікно приблизно до літа 2027 року. Тобто вікно для угоди реально існує", — вказала нейромережа.

Перемовини президента України з представниками президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Який сценарій зараз є найбільш реалістичним?

На думку ШІ, найбільш реалістичною зараз виглядає схема: осінь 2026 року → нові переговори → проміжні часткові домовленості → тимчасове або секторальне припинення вогню → спроба домовитися про тривале перемир'я у 2027 році. І вже після цього роками може вирішуватися питання територій.

"Не варто також ставити на те, що війна обов'язково триватиме ще багато років. Шанс на перелом у 2026–2027 роках є цілком реальним", — зазначив ШІ.

Нейромережа привела два сценарії. І вказала, що схиляється до першого з них:

2027 рік — не стабільний мир , а спроба укласти перемир'я або домогтись "заморозки" конфлікту. Ймовірність того, що активні бойові дії можуть припинитись до кінця 2027 року оцінюються приблизно у 40% .

, а спроба укласти перемир'я або домогтись "заморозки" конфлікту. Ймовірність того, що активні бойові дії можуть припинитись до кінця 2027 року оцінюються . А ймовірність того, що війна в тій чи іншій формі продовжуватиметься й після 2027 року — близько 60%.

"Але це не означає "ще довгі війни". Цілком можливі перемир'я та зниження інтенсивності бойових дій. Наступні 3–6 місяців будуть значно показовіші за будь-які заяви політиків. Якщо США зможуть домогтись від Росії реального припинення вогню — шанси на завершення війни різко підвищаться. Якщо ж Путін вчергове використає переговори для затягування часу і продовжить висувати максималістські вимоги — шанси на затягування війни на багато років значно збільшаться", — резюмував штучний інтелект.

Ймовірність різних сценаріїв війни

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Заході пояснили, чи можливе припинення вогню в Україні.