Война продлится годами? ИИ назвал реалистичный сценарий для Украины

Усилия американских переговорщиков не слишком заметны

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Визиты спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев не приблизили возможность прекращения российско-украинской войны. Глава Кремля Владимир Путин не собирается останавливаться и отвергает даже возможность перемирия, несмотря на не слишком большие успехи и большие потери на фронте.

Но действительно ли Россия сможет долго воевать, а Украина в свою очередь обороняться. "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта ChatGPT, что реальнее: что война затянется на годы, или то, что она закончится в ближайшие 2 года?

Нейросеть отметила, что последние контакты Дональда Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским вряд ли резко приблизили завершение российско-украинской войны. Такими действиями представителей США было только открытое новое дипломатическое окно, но пока не устранена главная проблема — Москва и Киев остаются очень далеко друг от друга по отношению к территориям и гарантиям безопасности.

"Моя оценка сейчас примерно такова: 35-40% — война завершится или перейдет в устойчивое перемирие к концу 2027 года. 60-65% — к концу 2027 года полноценного устойчивого мира не будет, а боевые действия или неустойчивое перемирие продолжатся", — спрогнозировал.

При этом, отметила нейросеть, следует разделять "завершение активной войны" и "полноценный мирный договор". Первый вариант более реалистичен.

Почему не стоит делать ставку на скорый мир"

ИИ напомнил, что 5 сентября спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели около трех часов с Путиным в Москве, после чего уехали в Киев и встретились с Зеленским. Американцы говорят о новых идеях и пытаются вернуть трехсторонний формат США-Украина-Россия. А 8 сентября Трамп уже лично побеседовал с Путиным. По сообщению Кремля, Трамп отметил желание быстро завершить войну, а стороны договорились продолжать контакты.

"Это можно расценивать как положительный сигнал. И он важнее, чем просто очередные дипломатические заявления. Но есть очень большое "но"", — указала нейросеть.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября 2026 года. Фото kremlin.ru

ИИ напомнил, что после переговоров не было объявлено о прекращении огня, конкретной даты нового раунда переговоров или какой-либо принципиальной договоренности. Россия продолжает выдвигать максималистские требования, а Украина, в свою очередь, не согласна отдавать территории агрессору.

"Также показательно, что сразу после визита американских представителей в Киев Россия снова нанесла масштабный ракетно-дроновый удар по столице, в результате которого погибли люди и десятки были ранены. То есть дипломатия идет параллельно с войной, а не вместо нее. Но есть фактор, который меня заставляет не ставить вероятность мира еще ниже. Это позиция самого Трампа", — указала нейросеть.

ИИ отмечает, что президент США очень хочет получить результат именно сейчас. Что может оказать очень сильное давление на обе стороны.

"Президент Украины Зеленский тоже демонстрирует готовность продолжать переговорный процесс. Он говорил о возможности нового раунда переговоров в сентябре-октябре, а также оценивал американское дипломатическое окно примерно до лета 2027 года. То есть окно для сделки реально существует", — отметила нейросеть.

Переговоры президента Украины с представителями президента США. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Какой сценарий сейчас наиболее реалистичный?

По мнению ИИ, наиболее реалистичной сейчас выглядит схема: осень 2026 → новые переговоры → промежуточные частичные договоренности → временное или секторальное прекращение огня → попытка договориться о длительном перемирии в 2027 году. И уже после этого может решаться вопрос территорий.

"Не стоит также ставить на то, что война обязательно будет длиться еще много лет. Шанс на перелом в 2026–2027 годах вполне реальный", — отметил ИИ.

Нейросеть привела два сценария. И указала, что склоняется к первому из них:

2027 год — не стабильный мир , а попытка заключить перемирие или добиться "заморозки" конфликта. Вероятность того, что активные боевые действия могут прекратиться до конца 2027 года, оцениваются примерно в 40% .

, а попытка заключить перемирие или добиться "заморозки" конфликта. Вероятность того, что активные боевые действия могут прекратиться до конца 2027 года, оцениваются . А вероятность того, что война в той или иной форме будет продолжаться и после 2027 года – около 60%.

"Но это не означает "еще долгие войны". Вполне возможны перемирие и снижение интенсивности боевых действий. Следующие 3–6 месяцев будут значительно показательнее любых заявлений политиков. Если США смогут добиться от России реального прекращения огня — шансы на завершение войны резко повысятся. Если же Путин в очередной раз использует переговоры для затягивания времени и продолжит предъявлять максималистские требования — шансы на затягивание войны на многие годы значительно увеличатся", — резюмировал искусственный интеллект.

Вероятность разных сценариев войны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе объяснили, возможно ли прекращение огня в Украине.