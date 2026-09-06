Вже не як під час пандемії: як насправді дезінфікують кошики у "АТБ"

Під час пандемії коронавірусу цим займалися регулярно

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В "АТБ" миють та дезінфікують продуктові кошики за ступенем необхідності. Після глобальної пандемії коронавірусу цим вже не займаються щодня.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі. За його словами, подібна процедура проходить щонайменше раз на місяць.

"Як часто насправді дезінфікують і миють продуктові кошики та візки в "АТБ"? По термінах я точно не скажу. Це відбувається раз на місяць або раз на два тижні. При ковіді це було набагато жорсткіше, часто дуже. Я не пам'ятаю, мало не щодня обробляли.

Зараз, на мій досвід, десь раз на місяць. А взагалі дивляться за ступенем забруднення. Якщо справді вони вже вимазались, їх перебирають і прибиральниця миє, дезінфікує. Якось так", — заявив співробітник.

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Раніше "Телеграф" вже писав про покарання за повільність касирів у "АТБ". Прямих штрафів за це не передбачено, але швидкість роботи впливає на розмір премії. Крім того, "Телеграф" повідомляв, чи можна розплатитись у магазинах мережі копійками. До речі, найдрібніша розмінна монета на вересень 2026 року – 50 копійок.