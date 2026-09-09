"Охрана, отмена": почему в "АТБ" кассир сам не может отменить товар

Кассиры "АТБ" физически не могут сделать "отмену"

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"Охрана, отмена!". Такое часто можно услышать в супермаркетах, в частности в "АТБ".

Кассиры в физически не могут отменить товар без охранника. Об этом "Телеграфу" на условиях анонимности рассказал работник торговой сети "АТБ".

"Что означает, когда кассир АТБ дважды пикает один товар, а потом нажимает "отмена"? Нет, кассир сам не может отменить товар без охранника. Он это физически сделать не сможет", — сказал сотрудник "АТБ".

Отметим, в большинстве крупных торговых сетей кассир не может самостоятельно отменить уже просканированный товар без вызова старшего смены или охранника из-за встроенных систем защиты от краж и внутреннего мошенничества.

Основные причины такого ограничения:

Предотвращение сговора: Кассир мог бы незаметно отменять товары для своих знакомых или покупателей за "чаевые", фактически отдавая их бесплатно.

Кассир мог бы незаметно отменять товары для своих знакомых или покупателей за "чаевые", фактически отдавая их бесплатно. Контроль ошибок и списаний: Любая отмена позиции снижает сумму чека. Чтобы кассиры не злоупотребляли функцией отмены для скрытия пересортицы или недостачи, требуется подтверждение уполномоченного лица.

Любая отмена позиции снижает сумму чека. Чтобы кассиры не злоупотребляли функцией отмены для скрытия пересортицы или недостачи, требуется подтверждение уполномоченного лица. Фиксация действий на кассе: Кассовая программа блокирует операцию отмены до прикладывания специальной бейджи-карты или ввода PIN-кода администратора (который часто есть только у старшего кассира или охранника).

Примечание: Мелкие ошибки (например, когда кассир дважды пробил товар подряд и тут же нажал кнопку отмены до закрытия чека или до перехода к следующей позиции) на современных кассах иногда могут отменяться автоматически. Но если чек уже зафиксирован, сформирован или товар нужно полностью удалить из середины списка, без карточки администратора или охранника не обойтись.

Когда в "АТБ" упраздняют товар в чеке. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

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