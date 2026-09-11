Утискають кожного третього: на які біди скаржаться українці в Польщі

Розповідають не лише про проблеми з грошима та житлом

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Життя українських біженців у Польщі супроводжується широким колом труднощів. При цьому їх непокоять не лише гроші, житло та пошук роботи. Серед серйозних проблем вони також називають негативний інформаційний фон, тривожність, дискримінацію та складнощі з адаптацією.

Про це свідчить опитування Rating Group, яке відбувалося 21-25 серпня 2026. Окремим питанням залишається психологічний стан наших співгромадян.

Найчастіше українці говорили про негативний вплив засобів масової інформації — цю проблему назвали 45% опитаних. Значне місце серед відповідей посідають і питання здоров’я. Так, 29% респондентів турбують проблеми психічного здоров’я, 28% — складний доступ до якісних медичних послуг, а 24% — загальний стан здоров’я.

Майже так само гостро українці відчувають труднощі з облаштуванням життя у Польщі. Брак можливостей для самореалізації непокоїть 23% опитаних. По 22% назвали недостатню соціальну адаптованість, дефіцит вільного часу та житлові проблеми. Ще для 21% важливим залишається питання фізичної безпеки.

Упродовж останніх 12 місяців 31% опитаних біженців стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність. Ще 22% зазнавали упередженого ставлення через використання української мови.

Українка у Польщі. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Окремою проблемою залишається психологічний стан біженців. Надмірну тривогу або паніку, з якою не могли впоратися, часто чи дуже часто відчували 26% опитаних. Ще 31% переживали такі стани інколи. Рідко або ніколи з ними не стикалися 40% респондентів.

Фінансові та професійні труднощі згадували дещо рідше. Високе навантаження і брак грошей назвали по 19% респондентів, а проблеми з працевлаштуванням або втрату актуальності професії — 17%. Про занепокоєння через втрату чи руйнування житла внаслідок війни повідомили 14% українців. Ще 12% мають складнощі з вибором майбутньої професії.

Раніше українка розповіла, скільки реально потрібно грошей на життя в Польщі. Витрати на життя у сусідів можуть суттєво відрізнятися від українських через різницю у зарплатах.