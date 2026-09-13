Квасоля звариться швидше та не викликатиме здуття: додайте в каструлю лише одну спецію

Один інгредієнт зробить бобові м’якими

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Страви з квасолі славляться своєю поживністю та багатим смаком, однак багато хто відмовляється від їхнього приготування через довгі години біля плити та неприємні наслідки для травлення. Насправді вирішити обидві ці проблеми можна за допомогою одного доступного кулінарного прийому.

Як повідомляє Ofeminin, звичайний кмин здатний пом'якшити бобові.

Причина, з якої квасоля викликає метеоризм і неприємну важкість, полягає у вмісті складних цукрів (олігосахаридів). Наш організм засвоює їх із трудом, через що в процесі травлення виникає дискомфорт.

Кмин містить активні природні сполуки, які розщеплюють ці цукри безпосередньо під час термообробки. Крім того, ефірні олії цієї спеції допомагають волозі швидше проникати всередину бобів, завдяки чому час варіння скорочується приблизно вдвічі.

Як прискорити приготування квасолі

Залийте квасолю холодною водою щонайменше на 8 годин або на ніч. Перед варінням обов'язково злийте цю воду, оскільки в неї вимивається частина проблемних цукрів. Залийте зерна свіжою водою і поставте каструлю на вогонь. Як тільки вода прогріється, додайте одну чайну ложку кмину (у насінні або меленого) з розрахунку на 500 грамів квасолі. Готуйте на середньому або слабкому вогні, оскільки через занадто високу температуру зовнішня оболонка зерен стає жорсткою. Сіль додавайте суворо в самому кінці варіння.

За пару хвилин до повної готовності досвідчені кулінари радять додати в каструлю лавровий лист і чайну ложку яблучного оцту. Лавровий лист посилить дію кмину, а оцет надасть квасолі приємної та ледве помітної пікантної нотки.

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