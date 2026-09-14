Лише до середи: в "АТБ" популярний товар продають на 50 гривень дешевше

Ціна приємно дивує на цей продукт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі супермаркетів "АТБ" до середи діятимуть знижки на низку популярних товарів. Серед акційних пропозицій є і продукти, які регулярно купують для дому.

Зокрема, покупці можуть придбати дешевше солодковершкове масло "Ферма" жирністю 72,6%. Про актуальні пропозиції та знижки в "АТБ" розповідав "Телеграф" у своєму огляді акцій мережі.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: які товари продають з великими знижками цього тижня".

Знижка на пачку вагою 180 грамів становить 40%. Вартість продукту знизилася зі 128,90 до 77,22 гривні.

Таким чином, покупці можуть заощадити понад 50 гривень на одній пачці масла. Акційна пропозиція діє обмежений час, тому охочим зекономити варто звернути увагу на термін її дії.

Молочна продукція в "АТБ". Фото: аtbmarket.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" порівняв найдешевші сирки, які продають в "АТБ", "Сільпо" та "Варусі". Ми проаналізували склад продуктів, звернули увагу на кількість сиру та інші інгредієнти й з’ясували, який із варіантів виявився найкращим, а який покупцям краще залишити на полиці.