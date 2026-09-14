Только до среды: в "АТБ" популярный товар продают на 50 гривен дешевле

Цена приятно удивляет этот продукт

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В сети супермаркетов "АТБ" до среды будут действовать скидки на ряд популярных товаров. Среди акционных предложений есть и продукты, которые регулярно покупают для дома.

В частности, покупатели могут приобрести по более низкой цене сладко-сливочное масло "Ферма" жирностью 72,6%. Об актуальных предложениях и скидках в "АТБ" рассказывал "Телеграф" в своём обзоре акций сети.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: какие товары продают с большими скидками на этой неделе".

Скидка на пачку весом 180 граммов составляет 40 %. Стоимость продукта снизилась со 128,90 до 77,22 гривны.

Таким образом, покупатели могут сэкономить более 50 гривен на одной пачке масла. Акционное предложение действует в течение ограниченного времени, поэтому тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить внимание на срок его действия.

Молочная продукция в "АТБ". Фото: аtbmarket.com

Напомним, ранее "Телеграф" сравнил самые дешевые сырки, которые продают в "АТБ", "Сільпо" и "Варусе". Мы проанализировали состав продуктов, обратили внимание на количество сыра и другие ингредиенты и выяснили, какой из вариантов оказался самым лучшим, а какой покупателям лучше оставить на полке.