Без звернення та візиту до ТЦК: частину українців автоматично знімуть з військового обліку

Проте якщо раніше були порушення військового обліку, це доведеться врегульовувати окремо

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Військовозобов’язаних українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично вилучатимуть із військового обліку. Віднедавна це робиться без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Міноборони. Реєстр "Оберіг" щодня перевірятиме дату народження та військове звання військовозобов’язаних. По досягненню граничного віку перебування в запасі, система автоматично виключить людину з військового обліку.

Граничний вік перебування в запасі становить:

60 років — для більшості військовозобов'язаних і резервістів;

65 років — для осіб вищого офіцерського складу.

Відстрочка або бронювання, якщо вони були, автоматично скасовуються після виключення з обліку. Проте автоматичне виключення не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх доведеться врегулювати окремо.

Повідомлення про зміну статусу з'явиться у "Резерв+". Після оновлення військово-облікового документа в застосунку з’явиться статус "Виключений".

"Якщо статус не змінився, потрібно повторно авторизуватися в Резерв+ та оновити документ. Якщо це не допомогло — звернутися до ТЦК та СП для перевірки даних", — пояснили в Міноборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представники ТЦК не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги. Також вони не можуть перешкоджати людині прямувати до укриття.