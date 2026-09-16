Таким ви його не пам’ятаєте: рідкісне фото Харкова 108 років тому

Унікальний кадр дозволяє побачити, яким було життя міста раніше

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сьогодні Харків — величне місто, із сучасною забудовою, безліччю торгових центрів, ресторанів, кафе та затишних вулиць. Таким він зберігає свій вигляд навіть у лихоліття війни. Проте мало хто знає, як деякі з вулиць виглядали раніше, понад сто років тому.

У мережі зберігся унікальний кадр, зроблений у Харкові 1918 року. Його опублікував в одній із міських груп у Facebook. Автор каже, що знімок взято з німецького видання.

На ньому зафіксували колону дітей та дорослих із транспорантами. На задньому плані видно міські будівлі та контур конки чи трамвая.

Фото Харкова 1918 року

Напис на зображенні знизу — "Charkow: Kinderfestzug in der Straße" та "Bilder aus der Ukraine: Charkow" — "Харків: дитяча хода на вулиці" та "Кадри з України: Харків".

У коментарях під постом пишуть, що на цій фотографії показано, як діти йдуть до дитячого табору на Холодній Горі. Водночас автор публікації наголошує, що на транспаранті написано "Лисій Горі".

На це користувач мережі відповів, що подібна фотографія, але в кращій якості раніше була опублікована в мережі і по ній можна було зрозуміти, що діти йшли в районі Савчиного Яру — це місце знаходиться між районами Холодна Гора та Лиса Гора. Приблизно там, де в майбутньому німецькі окупанти влаштували табір для полонених.

Коментарі в соцмережах

Також у соціальних мережах опубліковано добірку фотографій життя у Харкові під німецьким командуванням.

Архівні фото Харкова

Особливий інтерес становлять фотографії, на яких показано вид міста. На них видно будинки початку ХХ століття, вивіски на фасадах та організація міського простору. Сьогодні ці місця виглядають зовсім інакше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає і скільки коштує легендарний харківський торт, якому 130 років.