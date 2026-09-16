Верховна Рада підтримала податки на посилки з-за кордону. Що зміниться

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №16051-1, який вносить зміни до Податкового кодексу України та передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Також нардепи ухвалили за основу проєкт закону №15460, який передбачає оновлення митних правил для міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк. Законопроєкт №16051-1 підтримали 273 народні депутати, а проєкт закону №15460 — 267 парламентаріїв.

Що передбачають законопроєкти

Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що законопроєкти №16051-1 та №15460 є взаємопов'язаними. Вони формують нові правила оподаткування електронної торгівлі та міжнародних відправлень. Документи передбачають:

запровадження спеціальних правил оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадження ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

збереження звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Посилки вартістю до 150 євро

Для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро має бути встановлений окремий порядок адміністрування та сплати ПДВ. Йдеться про товари, які купуються дистанційно через сайти та доставляються в Україну поштою. Підакцизні товари до цієї категорії не входять.

Подарунки між приватними особами

Для товарів, які фізичні особи надсилають одна одній без сплати, передбачено окремі умови. Для таких міжнародних відправлень вартістю до 45 євро пропонується зберегти звільнення від ПДВ.

Багаж та товари для оборони

ПДВ також не передбачається для товарів вартістю до 150 євро, які ввозяться у складі багажу, що не супроводжується. Проте підакцизна продукція не підпадає під таку пільгу.

Також проєкт закону пропонує звільнення від податку для окремих товарів, призначених для потреб безпеки та оборони, енергетичного обладнання та продукції для сил оборони. Для фізичних осіб також передбачається можливість повернення сплаченого ПДВ.

Чому ухвалення законопроєктів важливе

Схвалення Верховною Радою цих законопроєктів є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою Міжнародного валютного фонду та 3,7 млрд євро в рамках позики на 90 млрд євро від ЄС.

Що буде далі та коли можуть запрацювати зміни

Після прийняття законопроєкту Верховною Радою за основу (в першому читанні) він має пройти ще кілька обов'язкових етапів. Після першого читання до документа подаються правки. Їх розглядає профільний комітет та готує оновлений текст законопроєкту до другого читання.

Далі ВР розглядає документ із правками (стаття за статтею або в цілому). Для ухвалення проєкту закону в другому читанні потрібно щонайменше 226 голосів "за". Якщо виникають суперечності, можуть призначити третє читання чи відправити документ на доопрацювання.

Після ухвалення в цілому закон підписує спікер парламенту. Далі документ передається на підпис президенту. На підписання або повернення закону зі своїми пропозиціями для повторного розгляду глава держави має 15 днів. Закон набуває чинності через 10 днів після його офіційного опублікування в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

Проте нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду.

Нагадаємо, народна депутатка від фракції "ЄС", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила "Телеграфу", чому депутатам так важливо оподаткувати посилки з-за кордону.