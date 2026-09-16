Не дивіться на колір: головна ознака того, що гарбуз пора збирати з грядки

Досвідчені садівники перевіряють не гарбуз, а його хвостик

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Вересень і початок жовтня — час збору врожаю гарбузів. Якщо поспішити й зірвати плоди раніше терміну або, навпаки, затягнути зі збором до приморозків, увесь урожай може згнити за лічені тижні.

Як пояснюють фахівці порталу Nasezahrada, під час збору гарбуза необхідно орієнтуватися не на забарвлення плоду, а на стан його плодоніжки.

Чому колір шкірки може обдурити

Різні сорти гарбуза набувають свого типового відтінку в різний час. Одні стають помаранчевими або жовтими досить рано, ще до повного дозрівання, інші залишаються частково зеленими навіть тоді, коли вже повністю готові до збору. Орієнтуючись тільки на колір, легко зрізати гарбуз занадто рано. Недозрілий плід гірше зберігається й швидше псується.

Як визначити стиглий гарбуз

Найточніше про зрілість гарбуза свідчить плодоніжка. У стиглого гарбуза вона поступово грубіє, дерев'яніє й втрачає свіжий зелений колір — стає сухою та твердою на дотик. Якщо ж плодоніжка все ще м'яка, гнучка й яскраво-зелена, плід, найімовірніше, ще не готовий до збору.

На шкірку також варто звертати увагу. Під час дозрівання вона блищить, а в міру готовності стає матовою і настільки твердою, що її вже не подряпати нігтем. При легкому постукуванні дозрілий гарбуз видає характерний глухий звук.

Фото згенероване ШІ

Як правильно зібрати врожай гарбуза

Зрізати гарбуз краще в сухий сонячний день, коли бадилля вже почало жовтіти й відмирати. Це ще одна ознака того, що рослина віддала плоду все, що могла. Також рекомендується залишити на гарбузі плодоніжку завдовжки близько 10 см. Чим вона довша, тим краще плід зберігатиметься.

Ще один орієнтир — погода. Якщо синоптики обіцяють перші приморозки, врожай краще прибрати заздалегідь. Мороз пошкоджує плоди й помітно скорочує термін їхнього зберігання. А ось здорові, непошкоджені гарбузи, зібрані вчасно, спокійно пролежать усю зиму.

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