Не смотрите на цвет: главный признак того, что тыкву пора собирать с грядки

Опытные садоводы проверяют не тыкву, а ее хвостик

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Сентябрь и начало октября — время сбора урожая тыкв. Если спешить и сорвать плоды раньше срока или, наоборот, затянуть со сбором до заморозков, весь урожай может сгнить за считанные недели.

Как объясняют специалисты портала Nasezahrada, при сборе тыквы необходимо ориентироваться не на окраску плода, а на состояние его плодоножки.

Почему цвет кожуры может обмануть

Разные сорта тыквы приобретают свой типичный оттенок в разное время. Одни становятся оранжевыми или желтыми довольно рано, еще до полного созревания, другие остаются частично зелеными даже тогда, когда уже полностью готовы к сбору. Ориентируясь только на цвет, легко срезать тыкву слишком рано. Недозрелый плод хуже хранится и быстрее портится.

Как определить спелую тыкву

Точнее всего о зрелости тыквы говорит плодоножка. У спелой тыквы она постепенно грубеет, деревенеет и теряет свежий зеленый цвет — становится сухой и жесткой на ощупь. Если же плодоножка все еще мягкая, гибкая и ярко-зеленая, плод, скорее всего, еще не готов к сбору.

На кожуру тоже стоит обращать внимание. Во время созревания она блестит, а по мере готовности становится матовой и настолько твердой, что ее уже не поцарапать ногтем. При легком постукивании созревшая тыква издает характерный глухой звук.

Фото сгенерировано ИИ

Как правильно собрать урожай тыквы

Срезать тыкву лучше в сухой солнечный день, когда ботва уже начала желтеть и отмирать. Это еще один признак того, что растение отдало плоду все, что могло. Также рекомендуется оставить на тыкве плодоножку длиной около 10 см. Чем она длиннее, тем лучше плод будет храниться.

Еще один ориентир — погода. Если синоптики обещают первые заморозки, урожай лучше убрать заранее. Мороз повреждает плоды и заметно сокращает срок их хранения. А вот здоровые, неповрежденные тыквы, собранные вовремя, спокойно пролежат всю зиму.

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