Терапія за 18 грн: українка знайшла оригінальний спосіб, як тримати менталку під час війни
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Це чтиво допомагає киянці ненадовго забути про те, що відбувається
Ментальне здоров’я українців в умовах повномасштабної війни зазнало глибоких змін. Переважна більшість населення регулярно відчуває високий рівень стресу та нервозності, прямою причиною яких є війна.
Українка Яна Колесник у threads поділилася незвичайним способом антистресу в українських реаліях. Дівчина регулярно читає газету "Хазяїн".
"Моя менталка у Києві тримається виключно на щотижневих випусках газети "Хазяїн". Думаю купити річну підписку. Найдобріша газета. Всього 18 грн", — написала Яна, яка прикріпила до посту кілька знімків сторінок видання.
У мережі із захопленням сприйняли цю пораду. Дехто навіть купив передплату.
"18 гривень? Я здивований, що існують такі ціни"
"Який кайф потрапити на такий Тредс. Дякую. Тепло стало на душі. Іду дивитися, що у нас на районі можна придбати. Ну, щоб трушно — треба помацати, погортати"
"Підписаний з 1991 року"
"Виглядає як терапія від тривожності та гаджетодетокс в одному флаконі"
"Він ще існує?! Я навіть робила підшивку собі — шилом та ниткою. Колись. 12 років тому. Коли володіла будинком… Підтверджую — наймиліше видання"
"Я щойно через вас став біднішим на 182 гривні".
"Прямо захотілося собі купити. Якось так тепло на душі стало. Так ніби немає всього цього пи***ця навколо і мені знову 10 років"
Довідка: "Хазяїн. Дім. Сад. Гоород" — знаменита всеукраїнська газета. Щотижневе видання спеціалізується на сільському та присадибному господарстві, питаннях органічного землеробства, вирощуванні овочевих культур та винограду, а також квітникарстві та тваринництві. Крім того, на сторінках газети читачі знайдуть матеріали про народну медицину, перевірені кулінарні рецепти, корисні побутові поради та гумор.
Нагадаємо, зима 2025-2026 років у Києві стала справжнім випробуванням на стійкість української столиці. "Телеграф" розповідає, що чекає місто під час майбутнього опалювального сезону і чи зробила місцева влада висновки.