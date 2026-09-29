Терапія за 18 грн: українка знайшла оригінальний спосіб, як тримати менталку під час війни

Це чтиво допомагає киянці ненадовго забути про те, що відбувається

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Ментальне здоров’я українців в умовах повномасштабної війни зазнало глибоких змін. Переважна більшість населення регулярно відчуває високий рівень стресу та нервозності, прямою причиною яких є війна.

Українка Яна Колесник у threads поділилася незвичайним способом антистресу в українських реаліях. Дівчина регулярно читає газету "Хазяїн".

"Моя менталка у Києві тримається виключно на щотижневих випусках газети "Хазяїн". Думаю купити річну підписку. Найдобріша газета. Всього 18 грн", — написала Яна, яка прикріпила до посту кілька знімків сторінок видання.

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

Газета "Хазяїн"/Фото: threads.com/@melluni

У мережі із захопленням сприйняли цю пораду. Дехто навіть купив передплату.

"18 гривень? Я здивований, що існують такі ціни"

"Який кайф потрапити на такий Тредс. Дякую. Тепло стало на душі. Іду дивитися, що у нас на районі можна придбати. Ну, щоб трушно — треба помацати, погортати"

"Підписаний з 1991 року"

"Виглядає як терапія від тривожності та гаджетодетокс в одному флаконі"

"Він ще існує?! Я навіть робила підшивку собі — шилом та ниткою. Колись. 12 років тому. Коли володіла будинком… Підтверджую — наймиліше видання"

"Я щойно через вас став біднішим на 182 гривні".

"Прямо захотілося собі купити. Якось так тепло на душі стало. Так ніби немає всього цього пи***ця навколо і мені знову 10 років"

Довідка: "Хазяїн. Дім. Сад. Гоород" — знаменита всеукраїнська газета. Щотижневе видання спеціалізується на сільському та присадибному господарстві, питаннях органічного землеробства, вирощуванні овочевих культур та винограду, а також квітникарстві та тваринництві. Крім того, на сторінках газети читачі знайдуть матеріали про народну медицину, перевірені кулінарні рецепти, корисні побутові поради та гумор.

Радість під час війни. Чому вона важлива?

Нагадаємо, зима 2025-2026 років у Києві стала справжнім випробуванням на стійкість української столиці. "Телеграф" розповідає, що чекає місто під час майбутнього опалювального сезону і чи зробила місцева влада висновки.