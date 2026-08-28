Не можна відкладати: 5 речей, які ваш ОСББ має перевірити в будинку до холодів
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Ці роботи впливають на те, скільки тепла дійде до квартир
Напередодні зими, яка буде складною, ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) мають самостійно подбати про готовність свого дому до холодів. Є п'ять ключових моментів, яким треба приділити увагу.
Прийдешня зима буде складною через наслідки російських атак на енергосистему України, які ворог, ймовірно, лише посилить з настанням холодів. Як пояснили "Телеграфу" в "Укренерго", критична ситуація може виникнути при тривалих морозах від -10 градусів.
Детально про підготовку до холодів читайте в матеріалі "Телеграфа": Заморозить половину будинку в морози: головна пастка старих багатоповерхівок цієї зими
Про це "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова ГО "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна. Вона радить до початку опалювального сезону зробити такі речі:
- перевірити всі квартири на герметичність вікон і домовитись про доступ до пошкоджених;
- полагодити двері й вікна у під'їздах та місцях загального користування;
- утеплити або перенести труби опалення в підвалах і на горищах, якщо вони в зоні ризику вимерзання;
- перевірити роботу акумуляторів та інверторів теплового пункту без електроенергії;
- промити теплообмінники та перевірити щільність усіх з'єднань системи опалення.
Як пояснила голова ОСББ, жителі не можуть вплинути на те, скільки тепла зрештою подасть місто. Але саме від виконання цих робіт залежить, скільки з цього тепла реально дійде до квартир мешканців.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці масово купують одну річ, щоб пережити морози без електроенергії.