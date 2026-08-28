Не можна відкладати: 5 речей, які ваш ОСББ має перевірити в будинку до холодів

Ці роботи впливають на те, скільки тепла дійде до квартир

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Напередодні зими, яка буде складною, ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) мають самостійно подбати про готовність свого дому до холодів. Є п'ять ключових моментів, яким треба приділити увагу.

Прийдешня зима буде складною через наслідки російських атак на енергосистему України, які ворог, ймовірно, лише посилить з настанням холодів. Як пояснили "Телеграфу" в "Укренерго", критична ситуація може виникнути при тривалих морозах від -10 градусів.

Детально про підготовку до холодів читайте в матеріалі "Телеграфа": Заморозить половину будинку в морози: головна пастка старих багатоповерхівок цієї зими

Про це "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова ГО "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна. Вона радить до початку опалювального сезону зробити такі речі:

перевірити всі квартири на герметичність вікон і домовитись про доступ до пошкоджених;

полагодити двері й вікна у під'їздах та місцях загального користування;

утеплити або перенести труби опалення в підвалах і на горищах, якщо вони в зоні ризику вимерзання;

перевірити роботу акумуляторів та інверторів теплового пункту без електроенергії;

промити теплообмінники та перевірити щільність усіх з'єднань системи опалення.

Що мають зробити ОСББ перед холодами. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як пояснила голова ОСББ, жителі не можуть вплинути на те, скільки тепла зрештою подасть місто. Але саме від виконання цих робіт залежить, скільки з цього тепла реально дійде до квартир мешканців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці масово купують одну річ, щоб пережити морози без електроенергії.