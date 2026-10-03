Провал під Лиманом вдарив по Москві: як Третій корпус поставив Герасимова у складне становище

У Кремлі шукатимуть винного

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Події на Лиманському напрямку створили серйозні проблеми для російського військового командування. Відступ підрозділів РОВ та масова здача російських військових у полон дедалі більше загострюють питання до керівництва Генштабу РФ.

Особливо непростою ця ситуація стала для начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який тепер опинився в центрі уваги на тлі чергового провалу російської армії. Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

Путін уже заявляв про контроль Святогірська

Коваленко нагадує, що 1 вересня президент Росії Володимир Путін публічно заявив про контроль російськими військами міста Святогірськ.

"Цю заяву він зробив, коли вже був очевидним провал РОВ на Лиманському напрямку, де росіяни відступали під натиском Третього армійського корпусу", — зазначив Коваленко.

За словами експерта, це вже не вперше, коли подібні заяви ставлять російського президента у незручне становище.

"Це вже не вперше, коли таким чином підставляють Путіна. Рік тому аналогічний фінт було провернуто з Куп'янськом, після чого Путін ще два місяці всіх переконував у тому, що місто контролюється російськими військами. А буквально цього літа, у червні, Путін видав черговий стендап про те, що в Лимані залишилося захопити 149 будинків із 11 000", — додав військовий Коваленко.

Відео з полоненими набрало понад мільйон переглядів

За словами експерта, саме демонстрація полонених стала справжнім ударом для російського військово-політичного командування. З ними особисто поспілкувався командувач 3-го АК бригадний генерал Андрій Білецький.

"Але справжнім ляпасом для російського військово-політичного командування стала демонстрація російських солдатів, які здалися в полон, з якими провів довгу та ґрунтовну бесіду командувач 3-го АК бригадний генерал Андрій Білецький.Це відео за добу зібрало на різних майданчиках понад мільйон переглядів, і замовчати таку ганьбу РОВ було просто неможливо", — наголосив він.

Кремль шукатиме винного?

За словами Коваленка, у російському керівництві може постати питання про відповідального за невдачі на фронті.

"І тепер Кремль має намір шукати винного у низці нескінченних провалів на фронті", — зазначив він.

У цій ситуації експерт окремо згадує нинішнього міністра оборони РФ Андрія Білоусова та його можливу роль у подальших кадрових рішеннях.

Андрій Білоусов

"Надати допомогу в пошуку винного вже зголосився нинішній міністр оборони РФ Білоусов, маючи на меті в усьому звинуватити начальника ГШ ЗС РФ Валерія Герасимова, який регулярно доповідає інформацію, що не відповідає дійсності", — розповів Коваленко.

Валерій Герасимов

Водночас він пов'язує дії Білоусова не лише з пошуком відповідального за провали російської армії, а й із боротьбою за вплив усередині силового блоку.

"У Білоусова свої корисливі цілі — прибрати Герасимова та поставити до ГШ ЗС РФ своїх людей, таким чином взявши під контроль одразу дві фундаментальні в Росії силові структури", додав військовий експерт.

У такому контексті операція "Вівальді", на думку Коваленка, має наслідки далеко за межами самого Лиманського напрямку.

"Таким чином, операція "Вівальді" завдала нищівного удару не лише по 20-й та 25-й ОВА РОВ на Лиманському напрямку, а й розворушила щуряче кубло в Москві", — підкреслив він.

Однак, за оцінкою Коваленка, навіть після цього становище Герасимова залишається достатньо міцним.

"Звісно, розхитати стілець під Герасимовим буде дуже складно. Навіть під Сергієм Шойгу це виявилося значно простіше, ніж під Герасимовим, але першу ніжку, можна вважати, вже вибили", — зауважив експерт.