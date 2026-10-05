Осінь запізнилася, зима теж буде з сюрпризами: синоптик розповів, чого чекати від холодного сезону

Попередні прогнози — оптимістичні для українців

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Цього року метеорологічна осінь настала на 9 днів пізніше кліматичної норми. Прийдешня зима, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за норму, але періоди різкого зниження температури не виключені.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Він також пояснив, від чого залежить час подачі тепла в оселі, коли зазвичай стартує опалювальний сезон в різних регіонах та чи може цього року бути потреба розпочати його раніше.

Від чого залежить, коли у квартирах потрібно вмикати опалення та наскільки довго воно працюватиме протягом холодного сезону?

— Клімат визначає – опалювати оселі, чи природного тепла достатньо. І саме від нього залежить тривалість холодного сезону, а поточна погода регулює, коли саме вмикати батареї.

Наскільки сильно відрізняється тривалість опалювального сезону в різних частинах світу й у яких країнах обходяться без опалення?

— У різних частинах планети опалювальний сезон може тривати від кількох місяців до майже цілорічного обігріву – або бути практично відсутнім. У далеких від нас Кубі, Ямайці та Таїланді у будинках відсутній будь-який потенційний підігрів. Якщо трапляється аномальне похолодання аж до +15 градусів, що для місцевих є "екстремальним холодом", люди кутаються у теплий одяг чи ковдри.

Віталій Постригань. Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

А от на архіпелазі Шпіцберген потреба в опаленні існує впродовж усього року, бо арктичний клімат суворий.

Чи є країни, де природні ресурси дозволяють суттєво зменшити потребу в традиційному опаленні?

— Близько 90% будинків Ісландії опалюються геотермальною енергією, а в Рейк'явіку геотермальна вода використовується також для підігріву окремих тротуарів і доріг. От така, що називається, "природна допомога" і вміння людини правильно її прийняти.

Чи здатна цифрова інфраструктура стати додатковим джерелом тепла для міських будинків?

— У фінському місті Мянтсяля надлишкове тепло від серверів відбирають за допомогою системи теплових насосів і передають до міської тепломережі. Це таке собі перетворення цифрової інфраструктури на повноцінне джерело квартирного тепла.

У більшій частині Європи найближчої зими очікується температура вища за кліматичну норму. Дані Copernicus

Повернемося до України. Які погодні умови є підставою для старту опалювального сезону і чи змінилися ці умови за останні десятиліття?

— За діючими нормативами, в Україні опалювальний сезон розпочинають при зниженні середньої добової температури повітря через +8 або нижче впродовж трьох діб поспіль. Впродовж 2001-2026 років, і особливо за останнє десятиріччя, опалювальний сезон зазнав суттєвих змін: скоротився на 10-15 днів.

Відбулося таке зменшення внаслідок більш пізнього переходу температури повітря через +8 градусів у бік зниження восени та більш раннього переходу температури повітря через +8 градусів у бік підвищення навесні.

Чи є різниця у настанні умов для початку опалювального сезону в різних регіонах України, і коли зазвичай температура опускається до необхідного порогу?

— Початок опалювального сезону восени залежить від синоптичних процесів, які відбуваються у жовтні. В більшості областей нашої держави він відбувається у третій десятиденці жовтня.

В Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях – у другій його десятиденці, південь та Закарпаття – на початку жовтня. На Черкащині середня дата переходу середньодобової температури через +8 градусів в бік зниження — 20 жовтня.

Цьогорічна осінь вже відрізняється від кліматичних показників — наскільки пізніше, ніж зазвичай, почалося сезонне похолодання?

— Нинішня метеорологічна осінь, а саме перехід середньодобової температури повітря через +15 градусів у бік зниження, відбувся на 9 днів пізніше клімату. Особливості синоптичних процесів орієнтують, що і перехід середньої температури через +8 градусів теж відбудеться пізніше.

Чи є підстави очікувати різкого похолодання, яке могло б змусити розпочати опалювальний сезон раніше, ніж зазвичай?

— За аналізом актуальних прогностичних даних, будь-яких екстремальних вторгнень холоду, які б змушували включити опалення раніше звичайних термінів, у цей період не чекаємо.

Яка загалом прогнозується температура протягом холодного періоду в Україні — чи будуть осінь та зима теплішими за норму?

— За орієнтовними прогнозами Українського гідрометеорологічного центру на холодний період, жовтень передбачається по території України з середньомісячною температурою 6-12 градусів тепла, що в межах норми, листопад – на 1 тепла вище норми. Грудень, січень, лютий і березень – на 2 градуси тепліше клімату. В холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань.

Якщо прогноз показує теплішу за норму зиму, чи можна сподіватися, що сильних морозів узагалі не буде?

— Ми повинні не забувати, що 15-20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні — нормальне явище. Інше питання — в тривалості таких періодів та поєднанні з небезпечними зимовими явищами погоди.

Якщо проаналізувати довгострокові прогнози, якою очікується наступна зима і чи будуть у ній періоди справжніх холодів?

— Підсумовуючи — за наявними довгостроковими прогнозами, увесь наступний зимовий сезон очікується на 2 градуси вище норми. Холодні періоди будуть. Конкретні значення уточнюватимуться середньо та короткостроковими прогнозами.

Зима – найскладніший у погодному відношенні сезон: ще є теплі дні, щоб завершити до неї підготовку.

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