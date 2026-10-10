На цей гачок попадаються майже всі: яка хитрість із цінниками в "АТБ" анулює всю економію

Порівнюйте не лише підсумкову суму та розмір знижки, але й кількість продукту в упаковці

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Яскравий цінник зі знижкою одразу привертає увагу. Але це ще не означає, що товар став вигіднішим. Щоб зрозуміти, скільки ви насправді платите в "АТБ", порівняйте ціну з вагою або об'ємом продукту в упаковці.

Інакше можна заплатити за упаковку менше, але отримати помітно менше товару. Про це повідомляє "Телеграф".

Чому низька ціна не завжди вигідна

Уявімо: пакет молока зі знижкою коштує 50 гривень і містить 800 мл, а інший пакет коштує 52 гривні, але в ньому 900 мл. На ціннику перший варіант виглядає дешевшим. Однак молока в ньому менше, а різниця в ціні між упаковками – лише дві гривні.

Якщо дивитися тільки на суму на ціннику, легко не помітити різницю в об'ємі. Менша упаковка може коштувати дешевше, але за таку ж кількість продукту ви заплатите більше. Відсоток знижки та перекреслена стара ціна самі по собі не свідчать про вигідність покупки.

Таку різницю легко пропустити, якщо ви звикли купувати певну марку або орієнтуєтеся на яскраву акцію. Але за регулярних покупок навіть невелика переплата за одиницю об'єму з часом накопичується.

Як порівняти товари на полиці

Спочатку знайдіть на упаковці вагу або об'єм, потім зіставте його з ціною. Для молока це мілілітри або літри, для круп та інших продуктів – грами або кілограми. Порівнюйте однакові одиниці виміру: за потреби переведіть мілілітри в літри, а грами – в кілограми.

Щоб порівняти молоко, розділіть ціну на об'єм упаковки. Пакет за 50 гривень з 800 мл коштує 62,5 гривні за літр. Варіант за 52 гривні з 900 мл – приблизно 57,8 гривні за літр. Отже, упаковка без знижки обходиться дешевше, якщо порівнювати ціну за однакову кількість продукту.

Якщо на ціннику вказано ціну за кілограм або літр, використовуйте її для порівняння. Якщо такої інформації немає, порахувати можна самостійно. Порівнюйте товари одного типу: ціна за одиницю маси чи об'єму не враховує відмінностей у складі, якості та інших характеристиках.

На що ще звертати увагу перед покупкою

Перевірте, чи збігається об'єм на ціннику з кількістю продукту в упаковці. Уточніть і те, на який саме товар діє знижка: схожі продукти можуть відрізнятися смаком, жирністю, розміром або складом. Великий напис про акцію не замінює етикетку з точною вагою або об'ємом.

Особливо корисно порівнювати товари, якщо поруч стоять упаковки різного розміру. Менша може коштувати дешевше, але обходитися дорожче за літр чи кілограм. Велика упаковка теж не обов'язково вигідніша – це покаже лише порівняння ціни та кількості продукту.

Перед покупкою в "АТБ" перевірте розмір знижки, підсумкову суму та кількість товару в упаковці. Декількох секунд достатньо, щоб зрозуміти, чи справді акція допомагає заощадити.

Як повідомляв "Телеграф", покупцям "АТБ", які планують покупки зі знижками, варто перевіряти ціни на касі. За словами користувачів, деякі товари, заявлені як акційні, продавалися за повною ціною.