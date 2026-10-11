Залишилося лише 2 дні: в "АТБ" майже на 100 грн подешевшав популярний морепродукт

Варто поспішити в "АТБ"

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У покупців залишилося зовсім мало часу, щоб скористатися приємними знижками в "АТБ". Акційна пропозиція на популярний морепродукт допоможе заощадити на покупках, але поспішити варто вже зараз: знижка діятиме лише до 13 жовтня.

Цього разу вигідніше можна придбати солону ікру нерки Alaska Wild у жерстяній банці вагою 95 г. Раніше про це писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".

Її ціна знизилася з 315,90 гривень до 219,90 гривень, тож економія на одній упаковці становить рівно 96 гривень.

Знижка на ікру в АТБ діятиме до 13 жовтня

Така пропозиція може зацікавити тих, хто любить морепродукти та хоче трохи заощадити на покупках. Ікра стане доречним доповненням до святкового столу або смачним варіантом для бутербродів, коли хочеться потішити себе чимось особливим. Однак відкладати покупку не варто: акція завершується вже 13 жовтня.

Що ще можна купити в відділі морепродуктів

Сьомга слабосолона "Своя Лінія", 100 г – 149,90 грн – 110 грн, знижка 27%, економія 39,9 грн. Оселедець філе в олії Norven, 250 г – 111,30 грн – 74 грн, знижка 34%, економія 37,30 грн. Крабові палички "Сніжний краб" "Своя Лінія" – залежно від упаковки акційна ціна становитиме 82–108 грн. Мідії в розсолі "Своя Лінія", 170 г – 73,80 грн – 55 грн, знижка 25%, економія 18,8 грн.

Знижки на морепродукти в АТБ діятимуть лише до 13 жовтня

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також приємні знижки на алкоголь.