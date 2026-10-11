Осталось всего 2 дня: в "АТБ" почти на 100 грн подешевел популярный морепродукт

Стоит поспешить в АТБ

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У покупателей осталось совсем мало времени, чтобы воспользоваться приятными скидками в "АТБ". Акционное предложение на популярный морепродукт поможет сэкономить на покупках, однако поспешить стоит уже сейчас: скидка будет действовать только до 13 октября.

На этот раз выгоднее можно приобрести соленую икру нерки Alaska Wild в жестяной банке весом 95 г. Ранее об этом писал "Телеграф".

Подробнее в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Ее цена снизилась с 315,90 гривен до 219,90 гривен, так что экономия на одной упаковке составляет ровно 96 гривен.

Скидка на икру в АТБ будет действовать до 13 октября

Такое предложение может заинтересовать тех, кто любит морепродукты и хочет немного сэкономить на покупках. Икра станет уместным дополнением к праздничному столу или вкусным вариантом для бутербродов, когда хочется побаловать себя чем-то особенным. Однако откладывать покупку не стоит: акция завершается уже 13 октября.

Что еще можно купить в отделе морепродуктов

Семга слабосоленая "Своя Лінія", 100 г – 149,90 грн – 110 грн, скидка 27%, экономия 39,9 грн. Сельдь филе в масле Norven, 250 г – 111,30 грн – 74 грн, скидка 34%, экономия 37,30 грн. Крабовые палочки "Снежный краб" "Своя Лінія" – в зависимости от упаковки акционная цена составит 82–108 грн. Мидии в рассоле "Своя Лінія", 170 г – 73,80 грн – 55 грн, скидка 25%, экономия 18,8 грн.

Скидки на морепродукты в АТБ будут действовать только до 13 октября

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" также действуют выгодные скидки на алкоголь.