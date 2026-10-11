Переїзд з Києва до Житомира на зиму: скільки коштуватиме оренда і чи є в цьому сенс

Чи варто залишати столицю?

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На тлі тривожних прогнозів про тяжку зиму та збільшення кількості атаки на Київ місцеві дедалі частіше розглядають можливість тимчасово переїхати до сусідніх обласних центрів. Один із перших варіантів – Житомир, який знаходиться недалеко від столиці.

Відстань від Києва до Житомира – лише 130 км. Це місто живе у більш спокійному ритмі, повідомляє "Телеграф". Але чи виправдають витрати на переїзд? І чи справді в Житомирі безпечніше та комфортніше?

Ринок оренди: скільки коштує житло у Житомирі?

Можна було очікувати, що житло в регіонах коштуватиме значно дешевше, ніж у столиці. Але ринок нерухомості Житомира помітно виріс: через високий попит ціни на якісне житло тут майже зрівнялися із цінами на околицях Києва.

Квартири

Однокімнатні: квартира у старому фонді або з косметичним ремонтом коштує 8000–12000 грн/міс. У новобудовах з хорошим ремонтом та автономним опаленням ціна сягає 15 000–18 000 грн/міс.

квартира у старому фонді або з косметичним ремонтом коштує У новобудовах з хорошим ремонтом та автономним опаленням ціна сягає Двокімнатні: в середньому оренда коштує 12 000–15 000 грн/міс., а у сучасних ЖК – від 20 000 грн/міс.

Найдешевші варіанти оренди житла у Житомирі/Фото: olx.ua

Найдешевші варіанти оренди житла у Житомирі/Фото: olx.ua

Приватний сектор та будинки

Будинки приваблюють тих, хто хоче на час блекаутів менше залежати від центрального опалення та міських мереж.

Частина будинку чи скромний будинок: 7 000–12 000 грн/міс. Часто тут є пічне чи газове опалення.

Часто тут є пічне чи газове опалення. Окремий упорядкований будинок площею 100–150 кв. м: 18 000–30 000 грн/міс. Найдорожче коштують варіанти з генераторами, твердопаливними котлами та власними свердловинами.

Найдешевші варіанти оренди житла у Житомирі/Фото: olx.ua

Витрати на переїзд: з урахуванням комісії ріелтору (50%), застави за перший та останній місяць та витрат на дорогу, на старті у Житомирі знадобиться мінімум від 25 000 до 45 000 грн.

Безпека та укриття: ситуація з прильотами

Не варто розраховувати, що Житомир – абсолютно тихе тилове місто. За останній рік місто та область неодноразово ставали цілями повітряних атак:

9 березня 2026 — атака "шахедів" пошкодила енергетичну інфраструктуру регіону.

— атака "шахедів" пошкодила енергетичну інфраструктуру регіону. 9 серпня 2026 року – удар по місту пошкодив цивільну інфраструктуру, житлові будинки та завод "Кромберг енд Шуберт".

– удар по місту пошкодив цивільну інфраструктуру, житлові будинки та завод "Кромберг енд Шуберт". 19 серпня 2026 року – реактивні БПЛА "Бандероль" вдарили по будівлі ГУ Нацполіції у Житомирській області. Загинуло троє поліцейських, понад 50 людей отримали поранення.

Укриття: у Житомирі є підземні паркінги, бомбосховища та підвали. Як і в Києві, доступність укриттів залежить від конкретного району та керуючої компанії. У приватному секторі зазвичай ховаються у льохах.

Чи є сенс переїжджати на зиму?

Коли переїзд має сенс

Оренда приватного будинку з автономним опаленням: будинок з піччю, твердопаливним котлом, генератором та свердловиною забезпечить повну енергонезалежність. У київській багатоповерхівці досягти цього складно. Віддалена робота та потреба у тиші: Житомир підійде тим, кому не потрібно щодня ходити в офіс і хто надає перевагу більш камерному ритму життя та меншій щільності населення.

Як повідомляв "Телеграф", Київ лише почав створювати резервні джерела тепла та електроенергії. Харків та Кривий Ріг готувалися до атак на енергетику кілька років. Про це розповів Сергій Сухомлін, порівнявши підготовку міст до атак. Якщо ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вийдуть із ладу, на лівому березі Києва виникне дефіцит генерації. При цьому Троєщина залишається одним із найпроблемніших районів Києва. Минулої зими вона найсильніше страждала від перебоїв з опаленням.