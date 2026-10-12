Продукт для сніданку подешевшав на 50 грн: до кінця акції в "АТБ" залишився один день

Акційні пропозиції торкнулися відділу з м'ясними виробами

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У супермаркетах "АТБ" до 13 жовтня включно діють знижки на багато товарів. Серед акційних пропозицій – продукти з відділу м’ясних і ковбасних виробів.

Більше про це читайте в матеріалі "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ"

Нарізка асорті "Глобино" раніше коштувала 199,90 грн, а тепер її можна купити за 140 грн. Знижка становить приблизно 30%.

Приємні знижки

На одній упаковці можна заощадити 59,90 грн. Це може бути вигідним варіантом для тих, хто шукає продукти для сніданків або швидких перекусів.

Акція триває з 7 до 13 жовтня 2026 року. Якщо пропозиція вас зацікавила, поспішайте.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", в "АТБ" майже на 100 грн подешевшав популярний морепродукт.