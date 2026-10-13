Викиньте негайно: які дзеркала в домі блокують фінансовий потік

Ці помилки в оформленні інтер’єру радять виправити послідовники стародавнього вчення

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Дзеркало навпроти вхідних дверей, відображення ліжка чи безладдя – деякі деталі інтер’єру, згідно з китайським вченням феншуй, можуть заважати притоку благополуччя до будинку. Послідовники вчення радять інакше розміщувати такі дзеркала, проте уявлення про їхній вплив на достаток належать до традиційних вірувань і не підтверджені науковими доказами.

Які дзеркала вважають несприятливими

Згідно з правилами феншуй, вхідні двері – місце, через яке до будинку надходить енергія. Дзеркало навпроти неї, як вважають прихильники вчення, відбиває енергію назад назовні, символічно не дозволяючи благополуччю затриматися всередині. Тому його рекомендують повісити на боковій стіні передпокою. Про це йдеться у матеріалі Front Door Feng Shui про розташування дзеркал біля входу.

Дзеркало навпроти вхідних дверей. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

У спальні радять не розміщувати дзеркало навпроти ліжка: відбивна поверхня, за уявленнями феншуй, може створювати надмірну активність і заважати відпочинку. Якщо переставити дзеркало неможливо, деякі фахівці рекомендують накривати його на ніч.

Дзеркало навпроти ліжка. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Дзеркалу також не радить відбивати безлад – розкидані речі, захаращені полиці та неприбрані кути. Відповідно до принципів феншуй, відображення символічно подвоює те, що в нього потрапляє, тому безлад у кімнаті стає ще помітнішим.

Дзеркало навпроти безладдя. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Деякі практики феншуй рекомендують уникати дзеркал навпроти один одного: нескінченний ланцюжок відбитків пов’язують із нестабільністю та напругою в будинку.

Дзеркала навпроти один одного. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Ще одна порада – не розміщувати дзеркало так, щоб у ньому відбивався унітаз. Прихильники вчення пояснюють це символічним зв’язком із витоком енергії та матеріальних благ.

Дзеркало напроти унітазу. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Де повісити дзеркало по феншуй

Позбавлятися всіх дзеркал у будинку не потрібно. Їх пропонують розміщувати збоку від вхідних дверей або навпроти вікна, якщо у відображенні видно денне світло та приємний вигляд. У матеріалах Chue Foundation дзеркало розглядають як елемент організації простору, що впливає візуальне сприйняття кімнати.

Дзеркало біля вхідних дверей. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Поради про те, що розташування дзеркал здатне перекрити грошовий потік або призвести до фінансових втрат, ґрунтуються на традиційних уявленнях про простір. Наукових доказів такого впливу немає, тому викидати дзеркала із побоювань за матеріальний добробут не потрібно.

Людина сама вершить свою долю. А це лише народні повір’я – вірити їм чи ні, кожен вирішує сам.

Як повідомляв "Телеграф", грошове дерево давно вважають символом достатку, фінансового благополуччя та удачі. Для залучення грошей його радять ставити у південно-східній частині будинку, пов’язуючи цей вибір із гармонізацією потоків енергії ци; це традиційне уявлення, а чи не доказ впливу рослини на достаток. Практична порада окремо враховує умови утримання: у холодну погоду дереву рекомендують тепле та добре освітлене місце у будинку чи квартирі. Докладніше – про символіку та розміщення рослини.