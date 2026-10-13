Выбросьте немедленно: какие зеркала в доме блокируют финансовый поток

Эти ошибки в оформлении интерьера советуют исправить последователи древнего учения

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Зеркало напротив входной двери, отражение кровати или беспорядка – некоторые детали интерьера, согласно китайскому учению фэншуй, могут мешать притоку благополучия в дом. Последователи учения советуют иначе размещать такие зеркала, однако представления об их влиянии на достаток относятся к традиционным верованиям и не подтверждены научными доказательствами.

Какие зеркала считают неблагоприятными

Согласно правилам фэншуй, входная дверь – место, через которое в дом поступает энергия. Зеркало напротив нее, как полагают сторонники учения, отражает энергию обратно наружу, символически не позволяя благополучию задержаться внутри. Поэтому его рекомендуют повесить на боковой стене прихожей. Об этом говорится в материале Front Door Feng Shui о расположении зеркал у входа.

Зеркало напротив входной двери. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

В спальне советуют не размещать зеркало напротив кровати: отражающая поверхность, по представлениям фэншуй, может создавать излишнюю активность и мешать отдыху. Если переставить зеркало нельзя, некоторые специалисты рекомендуют закрывать его на ночь.

Зеркало напротив кровати. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Зеркалу также не советуют отражать беспорядок – разбросанные вещи, захламленные полки и неубранные углы. Согласно принципам фэншуй, отражение символически удваивает то, что в него попадает, поэтому беспорядок в комнате становится еще заметнее.

Зеркало напротив беспорядка. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Некоторые практики фэншуй рекомендуют избегать зеркал напротив друг друга: бесконечную цепочку отражений связывают с нестабильностью и напряжением в доме.

Зеркала напротив друг друга. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Еще один совет – не размещать зеркало так, чтобы в нем отражался унитаз. Сторонники учения объясняют это символической связью с утечкой энергии и материальных благ.

Зеркало напртив унитаза. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Где повесить зеркало по фэншуй

Избавляться от всех зеркал в доме не нужно. Их предлагают размещать сбоку от входной двери или напротив окна, если в отражении видны дневной свет и приятный вид. В материалах Chue Foundation зеркало рассматривают как элемент организации пространства, влияющий на визуальное восприятие комнаты.

Зеркало возле входной двери. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Советы о том, что расположение зеркал способно перекрыть денежный поток или привести к финансовым потерям, основаны на традиционных представлениях о пространстве. Научных доказательств такого влияния нет, поэтому выбрасывать зеркала из опасений за материальное благополучие не требуется.

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Как сообщал "Телеграф", денежное дерево давно считают символом достатка, финансового благополучия и удачи. Для привлечения денег его советуют ставить в юго-восточной части дома, связывая этот выбор с гармонизацией потоков энергии ци; это традиционное представление, а не доказательство влияния растения на достаток. Практический совет отдельно учитывает условия содержания: в холодную погоду дереву рекомендуют тёплое и хорошо освещённое место в доме или квартире. Подробнее – о символике и размещении растения.