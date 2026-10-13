Хризантеми зав’януть за тиждень, якщо не знати цей секрет: що потрібно зробити після покупки

Чому хризантеми скидають бутони і як це зупинити

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Осінь – сезон хризантем. Горщик із цими квітами так і проситься на підвіконня чи ганок. Але вже за кілька днів після покупки хризантеми нерідко в'януть і скидають бутони. Найчастіше річ у пересушеному ґрунті або, навпаки, у застої води в піддоні.

Щоб осінні хризантеми якомога довше тішили пишним цвітінням, дотримуйтеся кількох простих правил під час покупки та після неї.

Ще у квітковому магазині придивіться до бутонів. Краще вибрати хризантеми з щільно закритими: вони можуть цвісти до сорока днів.

Вдома одразу перевірте ґрунт. Якщо земля повністю висохла, рослину потрібно рятувати: занурте горщик у ємність із водою і тримайте, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Якщо ж у вазоні занадто багато вологи і коріння почало підгнивати, пересадіть квіти у свіжий легкий субстрат із хорошим дренажем.

Виберіть для вазона підходяще місце. Хризантемам подобаються світлі або злегка затінені ділянки, захищені від холодного вітру і прямих сонячних променів. Коли почнуться нічні заморозки, тимчасово занесіть квіти в приміщення, де температура тримається близько 12–15 градусів тепла.

Як доглядати за хризантемами. Фото згенероване ШІ

Поливайте хризантеми регулярно, але помірно. Перевіряйте верхній шар землі: якщо він злегка підсох, час полити. Лийте воду суворо під корінь, не потрапляючи на суцвіття. Через пів години зليйте з піддону зайву рідину. В'ялі бутони видаляйте регулярно – це стимулює рослину формувати нові бруньки.

На хризантемах часто з'являється попелиця. Якщо рослина стоїть вдома або на балконі поруч з іншими квітами, одразу відставте її в бік. При невеликому ураженні змийте шкідників теплим душем або мильною губкою. Перед цим закрийте ґрунт пакетом, щоб попелиця не потрапила в землю. Якщо рослина сильно уражена, скористайтеся інсектицидами.

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