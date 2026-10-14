Не здирайте шкіру: чим швидко змити суперклей з пальців та поверхонь

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Суперклей виручає, коли потрібно полагодити найрізноманітніші речі. Але він швидко засихає – і це стає проблемою, якщо крапля потрапила на стіл або пальці.

На щастя, пляму від суперклею можна видалити. "Телеграф" розповідає, як це зробити.

У такій ситуації важливо діяти швидко. Якщо крапля клею щойно впала на тверду поверхню, не розтирайте її ганчіркою. Змочіть ватний диск медичним спиртом і акуратно обробіть пляму. Що швидше ви це зробите, то кращим буде результат.

Однак спирт підходить не для всіх поверхонь: лак, пластик і деякі тканини можуть зіпсуватися. Спершу перевірте засіб на непомітній ділянці.

Якщо клей потрапив на шкіру або склеїв пальці, не намагайтеся відковыряти засохлу кірку нігтями і не роз'єднуйте пальці силою. Якщо діяти одразу, достатньо ретельно помити руки теплою водою з великою кількістю мила. Допоможе й ванночка з теплої води з кухонною сіллю: вона працює як м'який абразив і розчинник.

Фото: Freepik

Видалити суперклей зі шкіри допоможе й засіб для зняття лаку з ацетоном у складі. Нанесіть трохи засобу на ватний диск і прикладіть його до забрудненої ділянки на хвилину. Клей почне розчинятися. Зважайте на те, що ацетон може подразнювати шкіру.

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