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Не здирайте шкіру: чим швидко змити суперклей з пальців та поверхонь

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Суперклей моментально схоплюється на пальцях
Суперклей моментально схоплюється на пальцях. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевірені домашні способи

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Суперклей виручає, коли потрібно полагодити найрізноманітніші речі. Але він швидко засихає – і це стає проблемою, якщо крапля потрапила на стіл або пальці.

На щастя, пляму від суперклею можна видалити. "Телеграф" розповідає, як це зробити.

У такій ситуації важливо діяти швидко. Якщо крапля клею щойно впала на тверду поверхню, не розтирайте її ганчіркою. Змочіть ватний диск медичним спиртом і акуратно обробіть пляму. Що швидше ви це зробите, то кращим буде результат.

Однак спирт підходить не для всіх поверхонь: лак, пластик і деякі тканини можуть зіпсуватися. Спершу перевірте засіб на непомітній ділянці.

Якщо клей потрапив на шкіру або склеїв пальці, не намагайтеся відковыряти засохлу кірку нігтями і не роз'єднуйте пальці силою. Якщо діяти одразу, достатньо ретельно помити руки теплою водою з великою кількістю мила. Допоможе й ванночка з теплої води з кухонною сіллю: вона працює як м'який абразив і розчинник.

Чим змити суперклей зі шкіри
Фото: Freepik

Видалити суперклей зі шкіри допоможе й засіб для зняття лаку з ацетоном у складі. Нанесіть трохи засобу на ватний диск і прикладіть його до забрудненої ділянки на хвилину. Клей почне розчинятися. Зважайте на те, що ацетон може подразнювати шкіру.

Раніше Телеграф ділився лайфаком, який допоможе швидко відмити пластиковий лоток від жиру.

Теги:
#Клей #Супер клей #Лайфхак