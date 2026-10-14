Не сдирайте кожу: чем быстро смыть суперклей с пальцев и поверхностей

Проверенные домашние способы

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Суперклей выручает, когда нужно починить самые разные вещи. Но он быстро засыхает – и это становится проблемой, если капля попала на стол или пальцы.

К счастью, пятно от суперклея можно удалить. "Телеграф" рассказывает, как это сделать.

В такой ситуации важно действовать быстро. Если капля клея только что упала на твердую поверхность, не растирайте ее тряпкой. Смочите ватный диск медицинским спиртом и аккуратно обработайте пятно. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет результат.

Однако спирт подходит не для всех поверхностей: лак, пластик и некоторые ткани могут испортиться. Сначала проверьте средство на незаметном участке.

Если клей попал на кожу или склеил пальцы, не пытайтесь отковырять засохшую корку ногтями и не разъединяйте пальцы силой. Если действовать сразу, достаточно тщательно вымыть руки теплой водой с большим количеством мыла. Поможет и ванночка из теплой воды с поваренной солью: она работает как мягкий абразив и растворитель.

Фото: Freepik

Удалить суперклей с кожи поможет и средство для снятия лака с ацетоном в составе. Нанесите немного средства на ватный диск и приложите его к испачканному участку на минуту. Клей начнет растворяться. Учитывайте, что ацетон может раздражать кожу.

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