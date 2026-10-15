Ситний рол без борошна: рецепт із банки тунця, який готується за п’ять хвилин

Яєчно-морквяна основа, соковита начинка та розплавлена моцарела – проста ідея для швидкого перекусу

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Для смачного перекусу не потрібні складні приготування. Якщо маєте банку тунця, яйце й трохи сиру, зробіть апетитний рол без борошна. Замість лаваша тут морквяна основа, а в начинці – риба, печериці та моцарела.

Рецептом поділилася дієтологиня Вален Мартінес, авторка сторінки @cocinandoando_ в Instagram. За її словами, страва готується лише за п’ять хвилин. Основа швидко схоплюється на сковороді, тож духовка не знадобиться.

"За 5 хвилин ви маєте обід із 42 грамами білка, корисний і дуже простий у приготуванні, та лише з 350 калоріями", – розповіла дієтологиня.

Для начинки тунець змішують із легким вершковим сиром і гірчицею. Печериці додають смаку, а скибочки моцарели під кришкою розплавляються й поєднують начинку з основою.

Що знадобиться для основи та начинки

Візьміть тунець у власному соку й перед змішуванням злийте рідину. Печериці мають бути вже обсмаженими.

Морква – ½ шт.;

Яйце – 1 шт.;

Тертий сир – 1 ч. л.;

Шніт-цибуля – до смаку;

Сіль і чорний перець – до смаку;

Тунець у власному соку – 1 невелика банка;

Обсмажені печериці;

Легкий вершковий сир – 1 ст. л.;

Гірчиця – 1 ч. л.;

Моцарела – 3 тонкі скибочки.

Шніт-цибуля знадобиться і для яєчно-морквяної суміші, і для начинки. Дрібно наріжте її, натріть моркву й поставте решту продуктів поруч зі сковородою – так одразу зможете зібрати рол.

Як приготувати рол без борошна

Спершу приготуйте основу. У невеликій мисці збийте яйце із сіллю та чорним перцем. Додайте чайну ложку тертого сиру, подрібнену шніт-цибулю й половину натертої моркви. Перемішайте, щоб складники рівномірно розподілилися в яєчній масі.

Розігрійте на слабкому вогні сковороду з антипригарним покриттям і вилийте суміш. Готуйте кілька хвилин, доки низ основи не стане щільним. Обережно переверніть її, щоб не розірвати.

Тепер зробіть начинку. В окремій мисці змішайте тунець без рідини, легкий вершковий сир, гірчицю та дрібно нарізану шніт-цибулю. На основу, що лежить на сковороді, викладіть тонкі скибочки моцарели, обсмажені печериці й суміш із тунцем.

Складіть основу навпіл, накривши начинку. Зменште вогонь до мінімуму, накрийте сковороду кришкою й залиште на одну хвилину, щоб сир розплавився. Подавайте одразу, поки моцарела гаряча й тягуча.

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