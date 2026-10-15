Сытный ролл без муки: рецепт из банки тунца, который готовится за пять минут

Яично-морковная основа, сочная начинка и расплавленная моцарелла – простая идея для быстрого перекуса

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Для вкусного перекуса не нужны сложные приготовления. Если у вас есть банка тунца, яйцо и немного сыра, приготовьте аппетитный ролл без муки. Вместо лаваша здесь морковная основа, а в начинке – рыба, шампиньоны и моцарелла.

Рецептом поделилась диетолог Вален Мартинес, автор страницы @cocinandoando_ в Instagram. По ее словам, блюдо готовится всего за пять минут. Основа быстро схватывается на сковороде, поэтому духовка не понадобится.

"За 5 минут у вас будет полезный и очень простой в приготовлении обед с 42 граммами белка и всего 350 калориями", – рассказала диетолог.

Для начинки тунец смешивают с легким сливочным сыром и горчицей. Шампиньоны добавляют блюду вкуса, а ломтики моцареллы под крышкой плавятся и соединяют начинку с основой.

Что понадобится для основы и начинки

Возьмите тунца в собственном соку и слейте жидкость перед смешиванием. Шампиньоны должны быть уже обжарены.

Морковь – ½ шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Тертый сыр – 1 ч. л.;

Шнитт-лук – по вкусу;

Соль и черный перец – по вкусу;

Тунец в собственном соку – 1 небольшая банка;

Обжаренные шампиньоны;

Легкий сливочный сыр – 1 ст. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Моцарелла – 3 тонких ломтика.

Шнитт-лук понадобится и для яично-морковной смеси, и для начинки. Мелко нарежьте его, натрите морковь и поставьте остальные продукты рядом со сковородой – так вы сразу сможете собрать ролл.

Как приготовить ролл без муки

Сначала приготовьте основу. В небольшой миске взбейте яйцо с солью и черным перцем. Добавьте чайную ложку тертого сыра, измельченный шнитт-лук и половину натертой моркови. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились в яичной смеси.

Разогрейте на слабом огне сковороду с антипригарным покрытием и вылейте смесь. Готовьте несколько минут, пока нижняя сторона основы не станет плотной. Осторожно переверните ее, чтобы не порвать.

Теперь приготовьте начинку. В отдельной миске смешайте тунца без жидкости, легкий сливочный сыр, горчицу и мелко нарезанный шнитт-лук. На основу, которая лежит на сковороде, выложите тонкие ломтики моцареллы, обжаренные шампиньоны и смесь с тунцом.

Сложите основу пополам, накрыв начинку. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и оставьте на одну минуту, чтобы сыр расплавился. Подавайте сразу, пока моцарелла горячая и тягучая.

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