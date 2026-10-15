Холодильники йдуть у минуле: яка бабусина альтернатива стає популярною

За кордоном зʼявилася "нова технологія" зберігання продуктів без електрики

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Для зберігання продуктів не завжди потрібне постійне електропостачання, з яким останнім часом Україна має проблеми через ворожі обстріли. За кордоном звернули увагу на давно знайому нашим бабусям альтернативу, додали їй сучасного вигляду й тепер представляють як "холодильник без електроенергії".

Відповідний ролик в Instagram опублікувала блогерка з Вінниці з ніком dmitrievskayaya.

"Новий тренд в іноземців в ТікТок — вони відкрили для себе підвал і назвали його холодильником без електроенергії. Але тут в них якась металева або пластикова споруда, яку закопують у землю та використовують як природну систему охолодження. Тож сенс в економії електроенергії та в сучасному дизайні. Тож вітаємо іноземців з їх новою технологією", – сказала вона.

Сучасний єврольох у ретростилі виглядає дуже цікаво. Закруглені дверцята нагадують формою ті, що були у холодильників ще у 1940–1950-х. І це все, що видно зовні. Просто дверцята у траві. Всередині – маленьке округле приміщення з полицями, що асоціюється з оселею гобіта. Для спуску передбачено кілька сходинок із поручнями.

Складається враження, що давню технологію осучаснив якийсь стартап і тепер робить на цьому бізнес. Цікаво, чи передбачили для конструкції систему вентиляції.

Підписники прокоментували "винахід" іноземців так:

– Погріб ProMax.

– Погріб або льох. Нарешті й до них цивілізація дійшла

– Те, чого я соромився в дитинстві, стає нішевим.

Варто зазначити, що в Україні століттями не припиняли користуватися такими спорудами. Зараз, в умовах війни та відключень світла, вони стали ще актуальнішими, зокрема і як укриття у приватному секторі.

Нагадаємо, у 2026 році вінілові та SPC-покриття стали хітом для кухні, потіснивши звичні плитку й паркет. Вони імітують дерево або камінь і водночас практичні – особливо там, де часто готують, розливають воду та миють підлогу.