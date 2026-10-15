Холодильники уходят в прошлое: какая бабушкина альтернатива становится популярной

За рубежом появилась "новая технология" хранения продуктов без электричества

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Для хранения продуктов не всегда нужно постоянное электроснабжение, с которым в последнее время Украина испытывает проблемы из-за вражеских обстрелов. За границей обратили внимание на давно знакомую нашим бабушкам альтернативу, придали ей современный вид и теперь представляют как "холодильник без электроэнергии".

Соответствующий ролик в Instagram опубликовала блогер из Винницы с ником dmitrievskayaya.

"Новый тренд у иностранцев в ТикТок — они открыли для себя подвал и назвали его холодильником без электроэнергии. Но здесь у них какое-то металлическое или пластиковое сооружение, которое закапывают в землю и используют как естественную систему охлаждения. Поэтому смысл в экономии электроэнергии и в современном дизайне. Так что поздравляем иностранцев с их новой технологией", – сказала она.

Современный европогреб в ретростиле смотрится очень интересно. Закругленные дверцы напоминают по форме те, что были у холодильников еще в 1940–1950-х. И это все, что видно снаружи. Просто дверца в траве. Внутри – маленькое округлое помещение с полками, ассоциирующееся с жилищем хоббита. Для спуска предусмотрено несколько ступенек с перилами.

Создается впечатление, что давнюю технологию осовременил какой-то стартап и теперь делает на этом бизнес. Интересно, предусмотрели ли для конструкции систему вентиляции.

Подписчики прокомментировали "изобретение" иностранцев так:

– Погреб ProMax.

– Погреб. Наконец-то и до них цивилизация дошла

– То, чего я стеснялся в детстве, становится нишевым.

Следует отметить, что в Украине столетиями не перестали пользоваться такими сооружениями. Сейчас, в условиях войны и отключений света, они стали еще более актуальными, в том числе и как укрытие в частном секторе.

Напомним, в 2026 году виниловые и SPC-покрытия стали хитом для кухни, потеснив привычную плитку и паркет. Они имитируют дерево или камень и в то же время практичны – особенно там, где часто готовят, разливают воду и моют пол.